Ситуация с недопуском российских атлетов к международным соревнованиям является сложной и беспрецедентной и требует дополнительных усилий и терпеливых действий, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью информационной службе «Вести» . Главной задачей представитель Кремля назвал защиту интересов российских спортсменов и содействие их скорейшему возвращению на международную арену.

По словам Дмитрия Пескова, решения Международного олимпийского комитета и ряда международных спортивных федераций в пользу российских атлетов откровенно саботируются на национальном уровне, когда отдельные государства заявляют об отказе выдавать спортсменам въездные визы. При этом пресс-секретарь президента отметил, что говорить о возможном отстранении самих европейских стран от международных соревнований пока преждевременно.

Визовые запреты Норвегии, Швеции и Финляндии

Заявление прозвучало на фоне серии визовых ограничений со стороны европейских государств в ноябре 2026 года:

Норвегия: 24 ноября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил об отказе норвежской стороны выдать визы российским конькобежцам для участия в этапе Кубка мира в Ставангере, назначенном на 12 декабря . С 16 ноября Норвегия ограничила въезд российских и белорусских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе;

Швеция и Финляндия: 20 ноября Миграционное управление Швеции объявило о прекращении выдачи шенгенских виз российским спортсменам и официальным лицам для участия в турнирах, а Финляндия также ужесточила правила въезда для атлетов из России.

Ранее, 19 ноября, президент России Владимир Путин охарактеризовал неисполнение решений Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян как пренебрежение нормами международного спортивного права и грубое нарушение Олимпийской хартии.