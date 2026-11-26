Переводить доход в цифровой рубль готовы только 7% экономически активных граждан, знакомых с новой валютой. Из них 3% допускают полный перевод зарплаты, еще 4% — частичный. Об этом со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob сообщает «Газета.Ru» .

В исследовании участвовали 1600 респондентов. Большинство — 79% — не выразили желания переходить на новый формат расчетов, 14% затруднились ответить. Мужчины проявляют чуть больше готовности к полному переводу (4% против 2% среди женщин).

Респонденты младше 35 лет демонстрируют большую открытость: 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях, 5% — часть. В группе 35–45 лет суммарная готовность составляет 6%, среди граждан старше 45 лет — 3%. Россияне с доходом до 100 тыс. рублей соглашаются на полный перевод чаще (6%), чем те, кто зарабатывает больше.

Заметно снижение интереса к цифровой зарплате — на 8 процентных пунктов по сравнению с январем 2026 года, доля отказов достигла максимума (+12 п.п.). В комментариях респонденты указывают на отсутствие финансовых выгод (нет процентов и кешбэка), технические ограничения и опасения по поводу мошенничества.

Ранее экономист Беляев заявил, что цифровой рубль не нужен рядовым россиянам.