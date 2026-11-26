Почти 40% россиян, принимавших гостей, потратили на последний визит свыше 15 тысяч рублей. Еще 32% уложились в сумму от 5 до 15 тысяч, а 22% признали, что превысили допустимый для себя бюджет. Такие данные приводит сервис бронирования экскурсий «Трипстер» по итогам опроса, результаты которого оказались в распоряжении «Газеты.Ru» .

Каждый пятый хозяин отметил, что оплачивал все расходы самостоятельно. Среди гостей лишь 11% указали, что принимающая сторона полностью взяла траты на себя. При этом 39% гостей выразили желание участвовать в оплате, но хозяева им этого не позволили. Почти половина респондентов (48%) назвали справедливой иную модель: угощение дома за счет хозяев, а развлечения каждый оплачивает сам.

Разошлись участники опроса и в предпочтениях по досугу. 57% хозяев показывают гостям наиболее известные достопримечательности, 36% каждый раз ведут приезжих в центр или на главную площадь. В свою очередь 40% гостей хотели бы увидеть город глазами местного жителя, а 37% — побывать в местах, не упомянутых в путеводителях. Почти четверть гостей признались, что соглашались на неинтересную программу ради того, чтобы не обидеть хозяев.

Приезд гостей помогает открывать новое и самим принимающим: половина респондентов впервые посетила какие-то места в своем городе именно в такой компании. 43% искали в интернете, что показать приезжим. Почти треть хозяев брала отгул, чтобы провести время с гостями.

Чаще всего россияне ездят в гости на три-четыре дня — этот вариант выбрал 41% опрошенных. При этом 32% хозяев сообщили, что начинают уставать уже на третий день визита. К этому же сроку у половины гостей возникает ощущение, что пора уезжать.

В опросе приняли участие более тысячи россиян.

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