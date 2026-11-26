Если день выплаты декабрьской зарплаты попадает на период с 1 по 10 января, то человек получит деньги раньше — не позднее 30 декабря, сообщил в интервью ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Соответственно, в декабре сотрудник получит на одно зачисление больше, а в январе — на одно меньше, поскольку средства перечисляются заранее.

Эксперт привел пример: при ежемесячном доходе в 75 тыс. рублей, разделенном на аванс в 25 тыс. и итоговый расчет в 50 тыс., в декабре работник получит окончательный расчет за ноябрь, декабрьский аванс и итоговую выплату за декабрь. Общая сумма составит 125 тыс. рублей . В январе поступит аванс за январь, а окончательный расчет за этот месяц придет в начале февраля.

Балынин также отметил, что при полностью отработанном месяце изменение числа рабочих, выходных и праздничных дней не влияет на размер месячной зарплаты. Оплата рассчитывается пропорционально числу отработанных дней и рабочих дней в месяце.

Ранее сообщалось о том, что последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня.