Балканский циклон «Wilka» принес снег в Московский регион. Коммунальные службы столицы и области уже несколько дней ведут уборку. Аэропорты также задействованы в расчистке.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Екатерина Федосеева ]

У Шереметьева автодороги от снега очищают специалисты «Мосвтодора». Вечером в среду на уборку вышли машины с щетками и отвалами. В четверг утром техника вновь пройдет по дорогам. Пешеходные зоны у терминалов B и C в это же время убирают трактором с ковшом и щетками.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/ Екатерина Федосеева ]

Как сообщила метеоролог, главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, циклон «Wilka» способен принести в столичный регион 40% месячной нормы осадков. К утру 26 ноября снег полностью укроет регион. Высота покрова может составить до 10 см, а в области — больше. Не исключено, что снег уже не растает и станет частью зимнего покрова. Прогнозируются морозные дни; ночью температура может опускаться до −4…−9 °C.

Ранее сообщалось о том, что дорожные службы в Московской области перевели в усиленный режим из-за снегопада.