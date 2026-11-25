Специалист по вопросам долголетия Дэн Бюттнер рекомендовал перенять три привычки обитателей так называемых голубых зон — территорий, где люди живут заметно дольше. Об этом сообщает El Confidencial.

В первую очередь Бюттнер обратил внимание на рацион: долгожители исключили из него ультрапереработанные продукты. Приоритет, по его оценке, отдан пище естественного происхождения.

Вторая особенность — отсутствие у долгожителей привязанности к автомобилям. Пешие прогулки служат им способом поддерживать двигательную активность на протяжении дня.

Третья черта: долгожители не проводят жизнь в соцсетях. Основой их существования остаются непосредственные встречи с людьми. Как заявляет Бюттнер, общение вживую благотворно сказывается и на телесном состоянии, и на душевном равновесии.

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