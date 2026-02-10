«Мы свою цену знаем»: почему КХЛ обиделась на Игоря Ларионова

Главный тренер петербургского СКА, член тройного Золотого клуба Игорь Ларионов назвал свой вариант состава сборной России, который гипотетически мог бы выступить на Олимпиаде, и напоролся на жесткую критику со стороны КХЛ и ряда ветеранов хоккея.

Ларионов откликнулся на просьбу авторитетного издания The Athletic. В свой список он не включил ни одного игрока КХЛ, подчеркнув, что здесь нет игроков, близких по уровню тем, кто выступает в НХЛ.

Обвинители

Пожалуй, наиболее жестко о выборе Ларионова высказался заслуженный тренер России Владимир Плющев, заявивший, что тот ментально еще находится в Северной Америке.

Жесткое неприятие Плющева вызвало включение Ларионовым в состав защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова, который в свое время допустил ряд спорных высказываний о жизни в России.

«Иноагент всегда подтянет иноагента», — сказал по этому поводу Плющев.

Отметим, что ни Задоров, ни тем более Ларионов иноагентами не являются.

«Это мнение Ларионова, больше тут и комментировать нечего. Скажу лишь, что в нашей лиге есть достойные хоккеисты, которые могли бы успешно выступать в национальной команде на Олимпиаде», — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Не сдержался и президент КХЛ Алексей Морозов.

Фото: [ Алексей Морозов/КХЛ ]

«А где сейчас в турнирной таблице КХЛ та команда, которую этот тренер возглавляет? На каком месте? Тут нет обиды, но мы знаем свою цену. Посмотрите, какие замечательные хоккеисты выступают на Матче звезд КХЛ!», — сказал глава лиги, и обида в его словах явно читалась.

Адвокаты

Известный российский тренер Илья Воробьев, не вступая в полемику с Ларионовым, представил свой вариант сборной страны. В него из КХЛ попал только защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. При этом он оговорился, что в списке нет травмированных на данный момент защитников из НХЛ Александра Романова и Дмитрий Куликова. То есть не факт, что Шарипзянов попал бы в этот список, если бы они были здоровы. И позиция Воробьева не вызвало такой бешеной реакции, как в случае с Ларионовым.

Ларионова поддержал известный в прошлом нападающий Максим Сушинский. Он отметил, что из-за международной изоляции разница в уровне между НХЛ и КХЛ в последние годы только растет.

Особенно показательна реакция 19-летнего нападающего «Локомотива» Егора Сурина, одного из самых талантливых российских хоккеистов, два года назад выбранного «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде драфта. Он назвал НХЛ и КХЛ разными ступеньками.

Фото: [ Егор Сурин/ХК «Локомотив» ]

«Кто из КХЛ сильнее тех, кого назвал Ларионов? В списке все очень крутые хоккеисты сборной России. Может, в будущем кто‑то станет лучше. Но сейчас — нет», — сказал Сурин.

Молодой хоккеист заявил, что мечтает сыграть за сборную России и уверен, что когда-нибудь это произойдет. И не имеет значения, в какой лиге он на тот момент будет выступать.

Компромисс

Примирительный вариант нашел первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг. Он назвал четыре звена, состоящие из игроков НХЛ, но, кроме того, озвучил лонг-лист, в котором есть и игроки КХЛ, в частности упомянутые Сурин и Шарипзянов. А окончательный список тренерский штаб определил бы непосредственно перед соревнованиями.

Фото: [ КХЛ ]

Кроме того, Ротенберг предложил не разграничивать резко игроков двух лиг. Он справедливо заметил, что многие российские звезды НХЛ вначале состоялись как хоккеисты в КХЛ, а уже затем отправились за океан. То есть как бы «принадлежат» обеим лигам. Это относится к Артемию Панарину, Кириллу Капризову, Александру Никишину и некоторым другим игрокам.