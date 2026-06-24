Путин в Жуковском: президент пригрозил руководителям авиапрома за срыв сроков

Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском дал авиапрому четкий сигнал: государство будет помогать деньгами и заказами, но головы за срыв сроков полетят — персональная ответственность руководителей останется высокой.

Глава государства прямо сказал: власти помогали, помогают и будут помогать отрасли, но никаких поблажек не будет. Каждый директор завода и главный конструктор ответят за сроки, качество и конечный результат. Это жесткое предупреждение прозвучало на фоне демонстрации Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 — тех машин, которые должны заполнить небо вместо ушедших Boeing и Airbus. И хотя Ил-114-300 уже получил сертификат, а «Суперджет» и МС-21 проходят испытания, Путин дал понять: расслабляться рано, нужны темпы, а не обещания.

Одновременно президент подчеркнул, что пассажиропоток растет — и внутри России, и на международных маршрутах. Люди и бизнес все чаще выбирают самолеты, и авиапром должен быть готов закрыть этот спрос своими крыльями. Это создает дополнительное давление на производителей: если они не успеют, то потеряют не только прибыль, но и доверие миллионов граждан, которым нужны доступные и безопасные перелеты.

Ранее стало известно, что Россия входит в четверку стран с полным циклом производства авиадвигателей.