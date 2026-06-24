Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском раскрыл еще один гранд достижений российского авиапрома: Россия входит в элитную четверку государств, способных обеспечивать полный производственный цикл выпуска авиационных двигателей. Это заявление прозвучало на фоне демонстрации новейших лайнеров — Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, которые уже летают с отечественными «сердцами».

Президент подчеркнул, что это не просто импортозамещение, а технологический суверенитет. В мире всего четыре державы способны самостоятельно, без оглядки на импорт, создавать авиадвигатели — от проектирования до серийного выпуска, и Россия — одна из них. Это означает, что отечественная авиация больше не зависит от западных поставщиков, которые пытались перекрыть кислород санкциями. Теперь российские конструкторы и инженеры сами задают стандарты, и, по словам Путина, по ряду параметров они уже превзошли зарубежные аналоги.

Особую ценность этому достижению придает тот факт, что двигатели — это наиболее сложный и высокотехнологичный компонент самолета. Их разработка требует уникальных материалов, точного литья, сложнейших расчетов и испытаний. Входя в «клуб четырех» вместе с США, Китаем и, вероятно, Великобританией, Россия подтверждает свой статус великой авиационной державы. Путин дал понять, что теперь никакие ограничения не страшны — мы имеем все необходимое для выпуска машин любого класса.

Ранее Путин заявил, что санкции против российской авиации ударили по самим европейцам.