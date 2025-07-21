На грани нервного срыва: когда у «Спартака» будут новые трансферы

Вокруг футбольного «Спартака» традиционно множество слухов в ходе трансферного окна. Для борьбы за чемпионство амбициозному клубу требуется усиление. В списке кандидатов числятся десятки игроков, но трансфер пока совершен только один.

«Спартак» подписал мощного нападающего Антона Заболотного, который уже успел дебютировать в стартовом составе красно-белых в первом туре РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Руководству клуба, в частности спортивному директору Франсису Кахигао, в ближайшие дни предстоит сделать выбор. «Спартак» ищет игроков в центр полузащиты и на фланги обороны. Портал «Подмосковье» называет футболистов, чьи переходы все еще остаются реальными.

Коко Сауль («Торино»)

Фото: [ ФК «Торино» ]

По данным газеты Marca, «Спартак» увеличил предложение по защитнику «Торино» Коко Саулю. Теперь оно составляет €15 млн плюс €2 млн бонусами. Итальянский клуб отверг прежнее предложение красно-белых в €10 млн, но, в принципе, не прочь продать футболиста сборной Экваториальной Гвинеи. Просто «Торино» хочет поторговаться.

В минувшем сезоне атлетичный Коко Сауль, который может играть как в центре обороны, так и на правом фланге, провел 32 матча за «Торино», забив два мяча. Именно правая бровка считается наиболее проблемной в «Спартаке». В настоящее время за позицию конкурируют россияне Даниил Денисов и Даниил Хлусевич.

Жедсон Фернандеш и Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ»)

По информации интернет-издания Duhuliye, португальский полузащитник Жедсон Фернандеш близок к уходу из турецкого клуба, соответственно, более реалистичен его переход в «Спартак».

Фото: [ ФК «Бешикташ» ]

Жедсон накануне не тренировался с командой, сославшись на травму, но на самом деле он недоволен тем, что получает существенно меньше, чем некоторые другие игроки «Бешикташа». Его годовая зарплата составляет «всего» €1,6 млн, тогда как Рафа Силва и Тэмми Абрахам зарабатывают по €6 млн.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек сыграл 49 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.

Также «Спартак» по-прежнему рассчитывает приобрести у «Бешикташа» левого защитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, известного по выступлениям за ЦСКА и «Ростов».

Михел Влап («Твенте»)

Фото: [ ФК «Твенте» ]

Голландский полузащитник является для «Спартака» запасным вариантом, если не удастся договориться с Жедсоном и «Бешикташем». При этом существенно более дешевым. Сообщалось, что за португальца красно-белые предлагали €25 млн, тогда как Влап может обойтись в сумму до €5 млн.

При этом Кахигао нужно определяться уже на этой неделе. По данным издания Tubantia, «Твенте» поставил перед «Спартаком» жесткие временные рамки: если соглашение по Влапу не будет достигнуто до пятницы, голландский клуб выйдет из переговоров.

Сам Влап хочет продолжить карьеру в России, несмотря на хейт на родине.

Илья Самошников («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить крайнего защитника железнодорожников за €4 млн или обменять его на центрального полузащитника Данила Пруцева, который интересен «Локомотиву».

Однако гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что, хотя спортивный блок клуба и выделяет Самошникова как одного из лучших игроков своего амплуа, конкретных предложений пока не делалось.

Вероятно, «Спартак» может вернуться к кандидатуре Самошникова, если сорвутся трансферы из-за рубежа.