Михеев лихо дебютировал за «Тампу»: гол и первая звезда матча

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) проходят предсезонные матчи. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в своем первом контрольном матче обыграли «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:1. Автором первой шайбы стал новичок команды Илья Михеев.

31-летний российский форвард отличился уже на второй минуте матча. Михеев был признан первой звездой матча. Летом хоккеист, в минувшем сезоне выступавший за «Чикаго Блэкхокс», подписал с «Тампой» четырехлетний контракт с кэпхитом $3,85 млн.

Михеев наигрывается в первой тройке нападения вместе с Никитой Кучеровым и Брейденом Поинтом. Форвард отличился после передач Поинта и защитника Джона Карлсона. Кучеров очков в матче не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 12 бросков из 13.

Ранее стали известны запросы Никиты Кучерова по новому контракту. Звезда «Тампы» хочет получать до $20 млн в год.