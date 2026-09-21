«Яндекс» представил собственную большую языковую модель
«Ведомости»: новая модель «Яндекса» получила 80 млрд параметров
«Яндекс» разработал собственную большую языковую модель Alice AI Foundation LLM, которая, по данным компании, создана с нуля без использования сторонних иностранных компонентов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекса».
Компания также опубликовала настроенные параметры модели. Разработчики смогут самостоятельно запускать и дообучать ее для исследовательских и коммерческих задач по лицензии, разрешающей такое использование.
Alice AI Foundation стала более крупной и универсальной разработкой «Яндекса». Модель содержит 80 млрд параметров, при этом активными являются 3 млрд. Для обучения использовались 18 трлн токенов.
В компании рассчитывают использовать новую LLM как основу для будущей модели, способной выполнять сложные рассуждения, а также для развития агентных возможностей «Алисы AI».
Стоимость разработки «Яндекс» не раскрывает. Как отмечают «Ведомости», оценки расходов могут различаться в зависимости от применяемой методики расчета.
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