Набить пузо вареньем, побеседовать с писателями, сплясать под романс: зачем посещать самый сладкий праздник в Мураново

Музею-заповеднику «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в этом году исполняется 103 года. В усадьбе круглый год работают различные выставки, а летом под открытым небом проходят масштабные фестивали, в том числе самый сладкий праздник «День варенья». В субботу гости смогут попробовать ва­ренье из ягод и лепестков роз, встретятся с известными писателями, покатаются на каяках и просто отлично проведут время. Называем минимум пять причин для посещения XI гастрономического фестиваля «День варенья».

Причина № 1. Незабываемые вкусы: мандарины и лепестки розы

Гастрономический фестиваль «День варенья» – настоящая находка для сладкоежек. В этом году он проходит уже 11-й раз, и по сложившейся традиции на территории усадебного парка Мураново развернется масштабная ярмарка с десятками шатров, в которых можно продегустировать и приобрести варенье на любой вкус.

«В этом году наши варенье¬вары, помимо традиционных лакомств из ягод и фруктов, представят гостям варенье из цедры лимона, мандарина и даже лепестков роз, – поделилась заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью Музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» Анна Стратанович. – Также шефы привезут различные виды домашних сыров, сладкие, острые и соленые авторские соусы».

А чтобы и дорога до му­зея-заповедника была сладкой и вкусной, организаторы фестиваля впервые устроят дегустацию варенья прямо на остановке общественного транспорта возле усадьбы.

Причина № 2. Готовка в реальном времени

Традиционно кулинары со всего Подмосковья будут бороться за звание лучшего вареньевара. На глазах у гостей фестиваля они в режиме реального времени приготовят свои фирменные закрутки. Так что не забудьте внимательно следить за процессом приготовления и записывать рецепты!

«Гости усадьбы смогут продегустировать шедевры наших шефов и проголосовать за наиболее понравившиеся сочетания вкусов, а вечером мы подведем итоги и торжественно наградим лучших вареньеваров», – подчеркнула Стратанович.

Фото: [ пресс-служба музея-усадьбы "Мураново" ]

Причина № 3. Авторские пряники

На «Дне варенья» можно не только пробовать вкусняшки, но и делать их своими руками: на празднике под руководством подмосковных мастеров будут готовить авторские пряники.

«Также ремесленники из разных уголков Московской области научат наших гостей лепить из глины, делать посуду из стекла и дерева и создавать уникальные шоперы», – рассказала Стратанович.

Причина № 4. Встречи с писателями

Трудно представить мероприятие в Музее-заповеднике имени Ф.И. Тютчева без литературной программы. В этом году в Муранове пройдет большая книжная ярмарка и впервые организуют встречи с писателями детских и исторических книг.

«Известный детский писатель Илья Копытов проведет презентацию своих новых книг и с удовольствием пообщается со своими юными читателями», – отметила Анна Стратанович.

Фото: [ пресс-служба музея-усадьбы "Мураново" ]

А с более взрослой аудиторией пообщается историк, публицист и член Союза писателей Москвы Дмитрий Урушев. Он расскажет об особенностях русского старо­обрядчества.

Причина № 5. Танцы, спектакли, романсы

Про расслабляющую программу организаторы фестиваля также не забыли. После того как набьете пузо вареньем, сделаете сувенир своими руками и побеседуете с писателями, отправляйтесь на специальную танцплощадку, где приглашенный диджей будет ставить зажигательные треки, а местные артисты – исполнять известные романсы.

О маленьких гостях праздника также позаботились – для них пройдет спектакль по мотивам сказки «Аполлония, которая лучше всех умела варить варенье».

Бонус-причина. Плыви на каяках

Любителям активного отдыха также найдется занятие: возле усадебного парка можно покататься на каяках и сапах на озере. А сторонники консервативного спорта смогут пропустить пару-тройку партий в крокет.

Возрастной ценз: 0+