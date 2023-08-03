Набить пузо вареньем, побеседовать с писателями, сплясать под романс: зачем посещать самый сладкий праздник в Мураново
В Мураново можно будет продегустировать лучшее варенье прямо на остановке
Фото: [пресс-служба музея-усадьбы "Мураново"]
Музею-заповеднику «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в этом году исполняется 103 года. В усадьбе круглый год работают различные выставки, а летом под открытым небом проходят масштабные фестивали, в том числе самый сладкий праздник «День варенья». В субботу гости смогут попробовать варенье из ягод и лепестков роз, встретятся с известными писателями, покатаются на каяках и просто отлично проведут время. Называем минимум пять причин для посещения XI гастрономического фестиваля «День варенья».
Причина № 1. Незабываемые вкусы: мандарины и лепестки розы
Гастрономический фестиваль «День варенья» – настоящая находка для сладкоежек. В этом году он проходит уже 11-й раз, и по сложившейся традиции на территории усадебного парка Мураново развернется масштабная ярмарка с десятками шатров, в которых можно продегустировать и приобрести варенье на любой вкус.
«В этом году наши варенье¬вары, помимо традиционных лакомств из ягод и фруктов, представят гостям варенье из цедры лимона, мандарина и даже лепестков роз, – поделилась заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью Музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» Анна Стратанович. – Также шефы привезут различные виды домашних сыров, сладкие, острые и соленые авторские соусы».
А чтобы и дорога до музея-заповедника была сладкой и вкусной, организаторы фестиваля впервые устроят дегустацию варенья прямо на остановке общественного транспорта возле усадьбы.
Причина № 2. Готовка в реальном времени
Традиционно кулинары со всего Подмосковья будут бороться за звание лучшего вареньевара. На глазах у гостей фестиваля они в режиме реального времени приготовят свои фирменные закрутки. Так что не забудьте внимательно следить за процессом приготовления и записывать рецепты!
«Гости усадьбы смогут продегустировать шедевры наших шефов и проголосовать за наиболее понравившиеся сочетания вкусов, а вечером мы подведем итоги и торжественно наградим лучших вареньеваров», – подчеркнула Стратанович.
Фото: [пресс-служба музея-усадьбы "Мураново"]
Причина № 3. Авторские пряники
На «Дне варенья» можно не только пробовать вкусняшки, но и делать их своими руками: на празднике под руководством подмосковных мастеров будут готовить авторские пряники.
«Также ремесленники из разных уголков Московской области научат наших гостей лепить из глины, делать посуду из стекла и дерева и создавать уникальные шоперы», – рассказала Стратанович.
Причина № 4. Встречи с писателями
Трудно представить мероприятие в Музее-заповеднике имени Ф.И. Тютчева без литературной программы. В этом году в Муранове пройдет большая книжная ярмарка и впервые организуют встречи с писателями детских и исторических книг.
«Известный детский писатель Илья Копытов проведет презентацию своих новых книг и с удовольствием пообщается со своими юными читателями», – отметила Анна Стратанович.
Фото: [пресс-служба музея-усадьбы "Мураново"]
А с более взрослой аудиторией пообщается историк, публицист и член Союза писателей Москвы Дмитрий Урушев. Он расскажет об особенностях русского старообрядчества.
Причина № 5. Танцы, спектакли, романсы
Про расслабляющую программу организаторы фестиваля также не забыли. После того как набьете пузо вареньем, сделаете сувенир своими руками и побеседуете с писателями, отправляйтесь на специальную танцплощадку, где приглашенный диджей будет ставить зажигательные треки, а местные артисты – исполнять известные романсы.
О маленьких гостях праздника также позаботились – для них пройдет спектакль по мотивам сказки «Аполлония, которая лучше всех умела варить варенье».
Бонус-причина. Плыви на каяках
Любителям активного отдыха также найдется занятие: возле усадебного парка можно покататься на каяках и сапах на озере. А сторонники консервативного спорта смогут пропустить пару-тройку партий в крокет.
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