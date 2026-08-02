Режим угрозы БПЛА: рейсы из Москвы и Петербурга не долетели до пункта назначения

В Омской области введен режим беспилотной опасности, из-за которого аэропорт Омска временно прекратил прием и отправку рейсов. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга перенаправлены на запасной аэродром в Новосибирск.

Ограничения в воздушном пространстве Омской области затронули два регулярных рейса. Борт FV6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга, и SU1688 «Аэрофлота» из Москвы ушли на посадку в Новосибирск, сообщила пресс-служба омского аэропорта.

Губернатор Виталий Хоценко ранее объявил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Вслед за этим Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Омска. О том, когда ограничения снимут, пока не сообщается.

Отметим, что недавно на полях форума в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил расширить воздушное сообщение между странами – однако пока ситуация требует повышенного внимания к безопасности полетов.