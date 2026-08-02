Российский пенсионер захотел побыть один в тайге и бесследно пропал

В Якутии развернута масштабная поисковая операция – 76-летний пенсионер отправился на ретрит в таежную глушь на берегу реки Юдома и бесследно исчез. Мужчина ушел в местность Джабатма 3 июня, а когда сроки одиночного затворничества затянулись, родные забили тревогу и обратились к спасателям. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Пенсионер из Якутии выбрал для духовного уединения, пожалуй, одно из самых труднодоступных мест в регионе – точку на берегу реки Юдома, где нет ни дорог, ни мобильной связи, а до ближайшего поселка – около 300 километров. 3 июня он ушел в тайгу, но домой так и не вернулся.

Сначала родственники решили, что дедушка просто задержался – ретрит предполагает полное отключение от внешнего мира, но проходили недели, и тревога нарастала. Близкие обратились к волонтерам, а те подключили полицию. Теперь спасатели прочесывают бескрайнюю тайгу в поисках следов мужчины – местность сложная, густая, и каждый день на счету.

Обстоятельства исчезновения остаются неясными, но поиски продолжаются.