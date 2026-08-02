В Удмуртии три человека погибли при атаке БПЛА

В ночь на 2 августа несколько регионов России подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Удмуртии, Башкортостане и Саратовской области.

В Удмуртии в результате удара БПЛА по гражданскому автомобилю погибли три человека, еще двое пострадали, сообщают «Известия». Среди раненых — девочка, которую после стабилизации состояния перевезут в медицинское учреждение Ижевска.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом два дрона. Врио губернатора Ольга Абрамова выразила соболезнования семьям погибших. На месте происшествия работают оперативные службы, врачи оказывают пострадавшим помощь.

В Республике Башкортостан отразили массированную атаку беспилотников. Над регионом сбили 25 дронов. По словам главы республики Радия Хабирова, пострадавших при атаке не было. Однако сбитый над промзоной Уфы дрон вызвал пожар. Ситуация находится на контроле властей, угрозы для жителей нет.

В Саратовской области ночной налет беспилотников привел к гибели двух человек. Повреждения получил многоквартирный дом в Энгельсе. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.