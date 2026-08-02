Опасный вирус из США: угрожает ли россиянам инфекция Бурбон, не поддающаяся лечению

Российские эпидемиологи не нашли подтвержденных случаев циркуляции вируса Бурбон на территории страны – редкая инфекция, против которой пока нет вакцины, была зафиксирована лишь в США. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что основной переносчик, клещ Amblyomma americanum, не обитает в России, но призвали не забывать о мерах защиты от местных клещевых инфекций.

В ведомстве сообщили, что внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой как внутри страны, так и за рубежом. Информация о случае заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке, безусловно, привлекла внимание, однако специалисты спешат успокоить: в России таких данных нет. Вид клеща-переносчика – «одинокая звезда» – обитает исключительно в Северной, Центральной и Южной Америке и не имеет устойчивых популяций в РФ.

Впервые вирус обнаружили в 2014 году в Канзасе, с тех пор отдельные случаи фиксировали на Среднем Западе, Восточном побережье и Юге США. Симптомы – высокая температура, сильная слабость, головная и мышечная боль, тошнота, рвота и сыпь. Диагностика сложная, и специфического лечения пока не существует.

В то же время Роспотребнадзор напоминает: сезон активности клещей в России еще не завершен. Опасность представляют таежный и лесной клещи – переносчики энцефалита и боррелиоза, а в южных регионах – Hyalomma, связанный с геморрагической лихорадкой Крым-Конго. Специалисты советуют носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты, проводить осмотры каждые 1,5–2 часа на природе и обязательно вакцинироваться от клещевого энцефалита, если планируется поездка в эндемичный регион.

Если клещ все же присосался, его нужно аккуратно удалить пинцетом, не раздавливая, продезинфицировать ранку и срочно обратиться к врачу. Клеща лучше сохранить для лабораторного анализа.