Отели опустеют, вода исчезнет: что произойдет с курортами Египта в случае ударов по Ирану?

Посольство США в Каире опубликовало срочное предупреждение для американских граждан, находящихся в Египте, рекомендовав им рассмотреть возможность выезда из страны, сообщает интернет-издание «Турпром». Причина — резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

Аналогичные предупреждения выпущены посольствами США в Израиле, Иордании, Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

По данным американской дипмиссии, обстановка в сфере безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации. Гражданам США посоветовали быть готовыми к отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и сбоям в транспортном сообщении. Тем, кто находится за пределами региона, советуют пересмотреть планы поездок на Ближний Восток.

Для российских туристов, отдыхающих в Египте, эксперты выделяют две основные угрозы. Первая — риск террористических атак, направленных против иностранцев. Наиболее напряженная точка — Каир, где из-за плотной застройки и большого скопления туристов угроза особенно высока. Опасен также Луксор, где ранее уже происходили нападения на иностранных путешественников.

Вторая угроза — возможные ракетные удары по объектам в акватории Красного моря. Особую тревогу вызывает район у побережья Хургады: повреждение крупного нефтяного танкера может привести к разливу топлива и экологической катастрофе, которая повлияет на пляжный отдых.

Эксперты советуют туристам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок в Египет, особенно при посещении Каира и Луксора.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что россияне массово бронируют туры на осень в Египет, Китай и ОАЭ.