Новый кроссовер Honda WR-V в России оказался дешевле LADA Vesta

На российском рынке появился недорогой кроссовер Honda WR-V. Автомобиль ввозится по параллельному импорту, и его минимальная цена с учетом доставки, растаможки и льготного утильсбора составляет ₽1,4 млн, сообщает интернет-портал «Автоновости дня». Для сравнения: в Японии этот же кроссовер стоит от ₽2,15 млн иен, что по текущему курсу равно примерно ₽1,1 млн.

Honda WR-V оказывается доступнее многих конкурентов. LADA Vesta 2026 модельного года в самой дешевой версии стоит ₽1 581 000. Компактный кроссовер Tenet T4 — от ₽2 169 000, а белорусский Belgee X50+ — от ₽2 319 990.

Технические характеристики WR-V: просторный салон, клиренс 195 миллиметров (для сравнения: у LADA Niva Legend — 200 миллиметров). Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 лошадиная сила, работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Самые доступные Honda WR-V по цене около ₽1,4 млн предлагают компании из Владивостока. В Хабаровске автомобиль можно заказать за ₽1,5 млн. В Новосибирске и Красноярске стоимость поставки составляет ₽1,6-1,65 млн. Кроссовер доступен для заказа в Находке, Уссурийске, Тюмени, Самаре и других городах, где цена может достигать ₽1,95 млн. Из наличия дешевле ₽2,15 млн кроссовер не купить — например, за эту цену его продают в Находке.

В базовых комплектациях обычно нет мультимедийной системы, но есть кожаный мультируль, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, система контроля давления в шинах, порты USB двух типов, светодиодные фары и фонари, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, парктроники спереди и сзади, а также 17-дюймовые литые диски. В более дорогих вариантах добавляется мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Цены на уже привезенные и растаможенные Honda WR-V в разных городах сильно различаются. В Чите — ₽2,2 млн, в Краснодаре — ₽2 275 000, в Старом Осколе и Улан-Удэ — по ₽2,3 млн. В Москве кроссовер стоит ₽2,4 млн, в Хабаровске и Благовещенске — ₽2,6 млн, а в Томске цена достигает ₽2,7 млн.

Ранее сообщалось, что иномарка Hyundai Elantra вернулась в Россию по цене от ₽1,42 млн.