Россиянам назвали болезни, которые можно «подхватить» с грязной клубникой

Немытая клубника может стать источником ротавируса, дизентерии и гельминтозов – на поверхности ягод нередко сохраняются патогены и яйца паразитов, предупредил биолог Виталий Наполов. Специалист объяснил в беседе с Газетой.ру , как правильно промывать ягоды, чтобы не испортить их и не навредить здоровью.

Клубника и садовая земляника кажутся безобидными, но если съесть их без мытья, можно столкнуться с серьезными последствиями. Как рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов, на поверхности ягод часто живут возбудители инфекций и яйца паразитов. В группе риска – ротавирус, дизентерия и гельминты.

Чтобы обезопасить себя, ягоды нужно тщательно мыть непосредственно перед едой. Лучший вариант – проточная вода комнатной температуры или слегка теплая, комфортная для рук. Горячая вода не только бесполезна, но и вредна: она размягчает клубнику, ускоряет порчу и делает ее непригодной для хранения. Кипятить воду не требуется – обычная водопроводная соответствует санитарным нормам.

А вот добавлять в воду мыло, соду, уксус или бытовую химию биолог категорически не советует. Такие средства уместны только для фруктов с плотной кожурой – яблок или цитрусовых, которые часто покрывают составами для долгого хранения. Сезонная земляника и клубника продаются свежими, и любое моющее средство может впитаться в нежную мякоть, испортить вкус и даже навредить желудку.