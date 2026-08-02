«Собственническое отношение»: криминалист Игнатов рассказал о мотиве жестокого убийства россиянки в Сербии

В Белграде нашли тело 23-летней россиянки, которая пропала 25 июля. Девушка приехала в столицу Сербии 23 июля, а спустя два дня перестала выходить на связь. В тот вечер она собиралась пойти в клуб. Поиски длились несколько дней. 30 июля тело девушки обнаружили в чемодане в одном из каналов в районе Падинска-Скела.

В тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции. Его поймали в аэропорту при попытке покинуть страну. По данным местного МВД, убийство произошло утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча. Задержанный — бывший молодой человек девушки.

Криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru отметил, что убийство было совершено из ревности. По его словам, у подозреваемого было собственническое отношение к девушке. Если она не хотела быть с ним, то, по его мнению, «вообще не должна была существовать».

«Чтобы подчеркнуть свою ненависть к ней, он решил ее еще и расчленить. Тут еще сработало его желание скрыть преступление, потому что он решил упаковать останки в чемодан, чтобы вынести, не вызывая подозрений у соседей», — отметил Игнатов.

Последние кадры с россиянкой зафиксировали, как 26 июля в 5:30 утра она зашла в здание, держа подозреваемого за руку. Утром следующего дня из здания вышел только ее спутник, который вывез чемодан. Незадолго до трагедии девушки опубликовала в соцсетях статус: «Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы», — который пользователи теперь называют пророческим.

Тело россиянки заберут 3 августа для кремации в России. Похороны и поминки пройдут в Пушкине. Родственники собирают €8 тысяч (примерно ₽729 тысяч) на перевозку тела.

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