Нападающий Голдобин перешел в СКА: почему «Спартак» отказался от лучшего бомбардира

Межсезонье в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получилось самым безумным за последние годы: неожиданных переходов и шокирующих признаний было больше, чем по ходу всего сезона. В плотный ряд сенсаций вписывается и переход нападающего Николая Голдобина из «Спартака» в СКА.

Скрытый обмен

Сам переход был оформлен довольно странным образом. Вначале «Спартак» выставил форварда на драфт отказов. Затем оттуда его забрал СКА, хотя по очереди на Голдобина могли претендовать команды, занявшее место в чемпионате ниже, чем армейцы. Но никто из них почему-то не заинтересовался — возможно, отпугнула высокая зарплата игрока.

Фото: [ ХК «Спартак» ]

Кроме того, «Спартак» получил скрытую компенсацию, которую СКА вовсе не обязан был платить. Формально красно-белые обменяли в петербургский клуб голкипера Платона Задорожного, получив 35 млн руб., Григория Кузьмина, Арсения Ильина, права на Максима Грошева и Руслана Хажеева. Сама по себе сделка выглядит нелепой, если не является частью платы за Голдобина: голкипер Задорожный СКА не нужен, он вообще не играл очень давно, а «Спартак» получил одного готового игрока (Кузьмина), деньги. Да и проспект «Тампы» Грошев вполне может вернуться в Россию — в основном составе «Лайтнинг» закрепиться ему пока не удается.

Большой вопрос, зачем понадобились такие сложности. Почему нельзя было оформить сделку как обычный обмен и понадобилось выставлять Голдобина на драфт отказов?

Претензии по самоотдаче

После четырех сезонов в НХЛ, где Голдобин выступал за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», нападающий поиграл в ЦСКА и магнитогорском «Металлурге». С уральцами Николай дошел до финала Кубка Гагарина.

Фото: [ ХК «Спартак» ]

В «Спартаке» Голдобин провел выдающийся сезон 2023/24 — 78 (37+41) очков в 67 матчах. Тройка Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин была одной из лучшей в КХЛ, взаимопонимание между партнерами казалось идеальным.

Голдобин и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды — 55 (21+34) баллов в 62 играх, но у тренерского штаба стали возникать вопросы к нападающему, несколько раз один из лидеров команды даже остался в запасе.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов отметил, что Голдобин провалил плей-офф. Бывший игрок и тренер «Спартака» Виктор Пачкалин высказался еще жестче.

«Я ему говорил про огромный потенциал: «Ты должен быть лидером, а у тебя даже злости нет, пот не проступил». Если ты лидер, то должен тащить свой клуб, тянуть за собой, выходить и быть примером. А если этого нет, то получится так, что сегодня сыграл и не забил, потом опять… Стабильности нет никакой. Мало людей, которым дан от природы талант. Но его надо подкреплять умениями», — подчеркнул Пачкалин.

Фото: [ ХК «Спартак» ]

Почему не НХЛ

У Голдобина еще оставался год по контракту со «Спартаком», но будущее форварда в стане красно-белых было под вопросом. На этом фоне возникли слухи о возвращении хоккеиста в НХЛ.

В сезоне 2018/19 в «Ванкувере» Голдобин играл достаточно регулярно ­и выглядел очень неплохо — 27 (7+20) очков в 63 матчах. Казалось, по таланту он не уступает одному из лидеров нынешних «Кэнакс» Конору Гарланду, своему ровеснику. Но новый тренерский штаб не устроили бойцовские качества россиянина.

Эксперты полагают, что слухи о НХЛ были дымовой завесой, чтобы клубы, имевшие приоритетное, по сравнению с СКА, право выбора на драфте отказов не покусились на игрока.

Почему СКА

Фото: [ ХК «Спартак» ]

СКА затеял масштабную перестройку. Новым главным тренером команды стал Игорь Ларионов, которого с Голдобиным связывают давние отношения.

В начале заокеанской карьеры нападающего Ларионов был его агентом. Забавно, что Голдобин прошел через «Сан-Хосе» и «Ванкувер», клубы, в которых поиграл и его знаменитый агент.

Ларионов высоко ценил талант Голдобина и прочил ему большое будущее в НХЛ. Теперь он попробует оживить карьеру 29-летнего форварда, который, несмотря на противоречивый прошлый сезон, остается одним из самых ярких игроков КХЛ.