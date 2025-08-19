Нелепые привозы, критика партнеров и жевательный табак на трибунах: что происходит с вратарем сборной Луневым

В июле прошлого года московское «Динамо» подписало контракт с экс-голкипером «Зенита» и «Байера» Андреем Луневым. Казалось, что это отличное решение вратарской проблемы — тем более что Лунев приходил в качестве свободного агента. Но в нынешнем сезоне 33-летний голкипер сборной России оказался в центре целого ряда неприятных историй.

Поиск виноватых

Завершил карьеру легенда «Динамо» Антон Шунин, второй голкипер Игорь Лещук не убеждал в своей надежности, и Лунев поначалу оправдывал ожидания, но в концовке прошлого сезона у него произошел спад.

Внезапно, еще во время контрольных матчей, Лунева прорвало. Голкипер обрушился с критикой на партнеров. Андрею не понравилось то, что капитанскую повязку в одном из матчей получил бразилец Бителло, прибывший на сборы с опозданием. Затем резковато высказался о полузащитнике Хорхе Карраскале (тот уже покинул «Динамо»). Раскритиковал Даниила Фомина, который, по мнению вратаря, стал виновника пропущенного гола в контрольном матче с «Партизаном» (3:1).

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Досталось даже новому главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину — Лунев не одобрил совмещение им постов в клубе и сборной. Пришлось объясняться — голкипер утверждал, что все его не так поняли, и проблем в отношениях с партнерами и тренерским штабом у него нет.

Сложности системы Карпина

Валерий Карпин настаивает на том, чтобы вратари начинали атаку, разыгрывая мяч низом. Этого же принципа специалист придерживался в «Ростове», где у него был прилично играющий ногами Сергей Песьяков. Но в «Динамо» ни Лунев, ни Лещук не являются вратарями, обладающие этим качеством.

Уже в первом туре РПЛ Лунев устроил привоз в матче с «Балтикой» (1:1). Голкипер сыграл в четырех матчах чемпионата, пропустил три мяча. Вроде бы достойный показатель, но проблема в том, что веселая прежде атака «Динамо» забивает и создает очень мало. И, как ни странно, проблема здесь во вратарях, которые из-за неуверенной игры ногами тормозят начало атак.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Матч пятого тура против ЦСКА (1:3) Лунев провел на трибуне. Сообщалось, что он не попал в заявку по медицинским показаниям. Но и тут голкипер умудрился попасть в скандал.

Лунев употребил, как предполагается, жевательный табак. Произошло это аккурат под видеокамерами, эпизод попал в трансляцию и вызвал широкий резонанс.

«К сожалению, он попал под объективы камеры. Возможно, после такого он бросит это. Я призываю всех отказаться от этой вредной привычки. Лучше закинуть барбариску», — сказал врач «Динамо» Александр Родионов.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

При этом его высказывание стало самым мягким. Коллеги Родионова из ЦСКА и «Локомотива» были более категоричны в оценках эпизодах. Легендарный армейский врач Эдуард Безуглов заявил, что в ЦСКА «такого нет и быть не может».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, часто выступающий с резкими комментариями по любому поводу, заявил, что футболистам позволяется то, что недопустимо для представителей других видов спорта.

В «Динамо» пообещали разобраться с досадным эпизодом и, если потребуется, наказать голкипера.

Лунев не попал в расширенный список сборной на сентябрьские товарищеские матчи. Эксперты говорят, что «Динамо» ищет нового голкипера.