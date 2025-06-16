Неожиданный выбор «Спартака», активность «Балтики», «Зенит» увел форварда у «Рубина»: последние трансферы в РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжают готовиться к новому сезону, внося изменения в свой состав. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о последних новостях с трансферного рынка в российском футболе

«Спартак» нацелился на Заболотного

«Спартак» избрал выжидательную тактику и с покупками не торопиться, не заключив пока ни одной сделки. Слухи о первом переходе уже вызвали ярость у фанатов красно-белых: стало известно, что «Спартак» решил подписать форварда Антона Заболотного. 34-летний является воспитанником ЦСКА, в РПЛ играл за армейцев и за «Зенит» — двух главных «врагов» красно-белых.

При этом в концовке сезона Деян Станкович толком так и не нашел способ одновременно уместить на поле двух классных нападающих — Манфреда Угальде и Ливая Гарсию. Можно предположить, что Заболотного, в минувшем сезоне игравшего за «Химки», рассматривают как джокера, который будет выходить на замену и в концовках матчей будет помогать своими габаритами.

Также «Спартак» ищет центрального полузащитника стоимостью до €15 млн. Дело в том, что главного диспетчера Эсекиэля Барко хочет купить бразильский «Фламенго», и красно-белые на всякий случай присматривают адекватную замену.

«Зенит» почти купил нападающего «Рубина»

Фото: [ ФК «Рубин» ]

Петербургский клуб практически договорился с «Рубином» о трансфере Мирлинда Даку, который в минувшем сезоне забил 15 мячей за казанский клуб во всех турнирах.

По данным «РБ Спорт», «Рубин» может заработать на трансфере более €10 млн с учетом бонусов, а сам албанский нападающий будет получать более €3,5 млн в год.

Даку может стать заменой Маттео Кассьерре, который, вероятно покинет петербургский клуб.

«Балтика» укрепляет состав

Вернувшись год спустя в РПЛ, «Балтика» очень активно ведет себя на трансферном рынке. Калининградцы отметились уже рядом основательных приобретений.

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

В «Балтике» будет выступать полузащитник Даниил Уткин. Мастер стандартов в минувшем сезоне выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Ростова».

Из «Арарата-Армения» в «Балтику» перебрался нигерийский форвард Тентон Йенне, забивший в минувшем сезоне 19 мячей во всех турнирах. У белградского «Партизана» за €1,2 млн куплен центральный полузащитник Стефан Ковач, а из «Ференцвароша» в качестве свободного агента перешел левый защитник Элдар Чивич, активно подключающийся к атакам — на его счету семь голевых передач в минувшем сезоне. Также из «Урала» в «Балтику» перешел крайний защитник Мингиян Бевеев.

ЦСКА ищет главного тренера

Армейцам пока не до трансферов игроков: вначале нужно определиться с кандидатурой главного тренера. По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА согласовал контракт с Фабио Челестини, который в минувшем сезоне выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.

Фото: [ ФК «Базель» ]

Любопытному, что ранее Челестини отказал греческому клубу АЕК, куда рванул бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич.

Тем временем, ЦСКА может потерять свою главную молодую звезду. Центрального полузащитника Матвея Кисляка обхаживает «Фенербахче»: Жозе Моуринью лично хочет видеть россиянина в команде.