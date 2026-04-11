Неувядаемый Радулов, Потуральски прибил ЦСКА: что происходит в плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в двух парах были сыграны вторые матчи четвертьфиналов. «Локомотив» в серии с «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» в противостоянии с ЦСКА выиграли обе домашние встречи и уверенно ведут — 2-0.

«Локомотив» засушил «Салават Юлаев»

Действующий обладатель Кубка Гагарина в двух матчах забросил всего три шайбы (причем одну — в пустые ворота), но этого оказалось достаточно для двух побед. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оба матча провел на ноль, но в этом заслуга всей команды: железнодорожники просто не позволяют игрокам уфимской команды бросать из удобных позиций и не пускают на пятак. Взломать оборону «Локомотива» не получается.

Сами же ярославцы в первой игре довольствовались одной шайбой, во второй — двумя. Главным героем матча стал 39-летний Александр Радулов. Вначале он отдал отличный пас на Байрона Фроуза, а в концовке игры сам забросил в пустые.

Радулов выыбился в лучшие бомбардиры «Локомотива» в плей-офф, всего на его счету 7 (3+4) балла. Очко за игру — это очень много, особенно для такой нерезультативной серии.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли на вопрос о невысокой результативности ответил: «Не надо подкрашивать помаду, главное, чтобы была победа».

«Салават Юлаев», впечатливший победой в первом раунде над «Автомобилистом», старается, но ресурсов явно не хватает. Травмы добавляют проблем. Так, во второй игре в Ярославле не сыграл основной голкипер команды Семен Вязовой. Его сменщику Илье Коновалову сложно предъявить какие-либо претензии, но понятно, что на дистанции команда увереннее чувствует себя, когда в воротах первый номер.

Теперь серия переезжает на два матча в Уфу. Там можно ожидать более открытого хоккея. Коновалов сказал, что дома болельщики погонят команду вперед.

Потуральски отметил новый контракт

«Авангард» выиграл у ЦСКА два матча — 3:0 и 3:2. В этой серии команды также делают акцент на обороне. Во второй игре у омичей наконец-то проснулся лучший бомбардир. В серии с «Нефтехимиком» Эндрю Потуральски отметился лишь тремя ассистами в пяти матчах. С ЦСКА сделал голевую в первой игре, во второй — выстрелил дублем.

Можно сказать, что это был жест, которым 32-летний американец отметил подписание нового контракта. В минувшей регулярке Потуральски набрал 66 (27+39) очков в 67 матчах. В Омске форвардом довольны.

Олимпийский чемпион Сергей Светлов отмечал, что шанс ЦСКА с «Авангардом» состоит в том, чтобы затянуть соперника в длительную серию. Он отметил, что у омичей более мастеровитая, но возрастная команда, которая может сдать физически по ходу противостояния. Пока у армейцев этот план не работает, но втором матче наметился прогресс.

«ЦСКА еще точно есть что показать. Сегодня только в третьем периоде поймали свою игру, за это нужно зацепиться. Забить гол, получить инициативу и сделать все, чтобы переломить серию», — сказал автор первого гола армейцев в серии защитник Ник Эберт.

В сериях «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» и «Металлург» — «Торпедо» вторые матчи будут сыграны 11 апреля. В первых победы одержали казанцы и магнитогорцы соответственно.