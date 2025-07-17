НХЛ не отпустит Овечкина без тысячи голов: когда Великая Восьмерка вернется в Россию

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину остается год до окончания контракта, но это не значит, что его карьера в НХЛ будет завершена.

Новая цель

Овечкин много раз говорил, что хотел бы завершить карьеру в родном «Динамо». После того как россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки, казалось, что его возвращение в Россию не за горами. Это выглядело логичным: главная цель последних лет карьеры в НХЛ достигнута — пора домой.

Пресс-служба «Вашингтона» выпустила объявление о продаже абонементов на «последний сезон Овечкина». Но ее тут же поправили: насчет будущего Великой Восьмерки никакой ясности нет.

Сам Овечкин после Матча года даже упрекнул журналистов в том, что они неверно истолковали слова его супруги Анастасии о скором возвращении в Россию, и еще раз подчеркнул: конкретики нет, «поживем — увидим».

Овечкин забросил 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и уже на старте следующего сезона перешагнет рубеж в 900 голов. Насколько реально забросить 1000 шайб, о чем мечтал Гретцки? Наверняка, в НХЛ будут подталкивать Ови к штурму этой отметки. Погоня за Гретцки принесла лиге огромное количество дивидендов, за ней следили даже далекие от хоккея люди, ажиотаж был невероятный, и невозможно подсчитать, сколько НХЛ и «Вашингтон» на этом событии заработали.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Есть еще один рекорд Гретцки, который Овечкин может побить — по совокупному числу голов в регулярках и плей-офф. У великого канадца их 1016, у G8 — 974. Осталось 42 шайбы, в минувшем сезоне Овечкин забросил 49 — 44 в регулярном чемпионате плюс 5 в плей-офф. Впрочем, в НХЛ принято отдельно считать голы в регулярке и Кубке Стэнли, так что из этой погони не сделать такой большой истории.

Чистая математика

Поэтому нужно гнаться за тысячей шайб. Что касается мотивации, то Овечкин, как любой суперспортсмен, жаден до рекордов — хватило бы сил и здоровья. Предыдущий сезон показал, что их пока достаточно.

Издание The Hockey Writers прибегло к нехитрой арифметике и посчитало, что за последние четыре сезона Овечкин в среднем забивал по 42 гола. Таким образом, при сохранении этого темпа достижение отметки в тысячу шайб произойдет в сезоне-2027/28. То есть после нынешнего сезона Овечкину нужно подписаться еще на два года и продолжить забивать в том же темпе.

Понятно, что Овечкин не будет спешить с заключением нового соглашения и оценит свои силы по завершении предстоящего сезона. Если почувствует реальность такой погони, то вполне может и ввязаться в нее.

Как поможет капитану клуб

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Выдающимся минувший сезон капитана «Вашингтона», которому в сентябре исполнится 40 лет, стал возможным еще и потому, что вся команда сыграла выше своих возможностей, выиграв Восточную конференцию с довольно средним составом. Здесь совпали две цели — рекорд Овечкина и построение новой команды, векторы «перемножились» и дали потрясающий результат.

Сможет ли «Вашингтон» прогрессировать дальше без радикального усиления, большой вопрос. В межсезонье клуб не был особенно активен на трансферном рынке. Дали гигантский контракт Джейкобу Чикрану ($9 млн в год), больше только у самого Овечкина ($9,5 млн), серьезно повысили зарплату обоим голкиперам, переподписали нападающего Энтони Бовилье и расстались с Эндрю Манджипани. Из новичков внимания заслуживает разве что Деклан Чисхольм, но это шестой-седьмой защитник команды — больше для подстраховки.

Прямо сейчас у «Вашингтона» остается под потолком $4,125 млн — готовую звезду на эти деньги не подпишешь, разве что можно сделать точечное усиление. Например, до сих пор не очень понятно, кто займет позицию третьего центра после ухода Ларса Эллера.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери построил хорошо организованную, боевитую команду, но вызывает сомнение, сможет ли она в нынешней конфигурации прогрессировать и дальше. От этого зависит и будущее Овечкина в НХЛ.