НХЛ поехала: пять главных фаворитов сезона

Портал «Подмосковье сегодня» выделил главных претендентов на титул в новом сезоне.

«Флорида Пантерз»

«Флорида» выиграла два Кубка Стэнли подряд и в разряд фаворитов попадает автоматически. Тем более что менеджменту клуба удалось, казалось бы, невозможное: в межсезонье подписали трех важнейших игроков — Сэма Беннетта, Аарона Экблада и Брэда Маршана. Таким образом чемпионский состав был практически сохранен.

Кроме того, команду пополнили опытный защитник Джефф Питри и достаточно квалифицированные ролевики Люк Канин и Ноа Грегор.

Фото: [ Мэттью Ткачак и Александр Барков/ХК «Флорида Пантерз» ]

«Флорида» смотрелась бы исключительно монументально, если бы не травмы двух лидеров. Мэттью Ткачак должен вернуться к паузе на Олимпиаду, а вот Александр Барков, вероятно, пропустит весь регулярный сезон. Капитан «Флориды» на тренировке столкнулся с защитником Нико Микколой — закончилось это травмой крестов и операцией. Потеря практически невосполнимая (главный тренер Пол Морис так и сказал), но если Барков успеет восстановиться к плей-офф, «Пантерз» должны предстать в своем идеальном виде. Если не успеет, «Флорида» будет искать топового игрока на дедлайне: свободные средства у клуба имеются, поскольку Ткачака и Баркова поместили в LTIR (список долгосрочно травмированных), и их высокие зарплаты на период отсутствия под потолком учитываться не будут.

«Флорида» начала регулярный чемпионат матчем с «Чикаго Блэкхокс». Победа получилась скромной по счету (3:2), но в целом «Пантеры» привычно доминировали, нанеся по воротам соперника 37 бросков.

«Эдмонтон Ойлерз»

У «Нефтяников», которые два года подряд противостояли «Флориде» в финале, ситуация с составом вызывает больше вопросов. Из новичков можно выделить только Эндрю Манджипани, который в минувшем сезоне выступал за «Вашингтон».

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Главная новость пришла буквально за сутки до начала регулярного чемпионата. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил контракт с клубом на два года, причем на гораздо меньшую зарплату, чем ожидалось. Нападающий, по логике, должен был пробить новый зарплатный рекорд и получить контракт выше, чем у Кирилла Капризова ($17 млн), но вместо этого не попросил ни центра прибавки ($12,5).

Это означает только одно: Макдэвид дает клубу шанс побороться за Кубок Стэнли в ближайшие три года. И в эти три сезона лучший хоккеист мира будет предельно мотивирован.

«Вегас Голден Найтс»

Фото: [ ХК «Вегас Голден Найтс» ]

Не прекращающий погоню за звездами «Вегас» в межсезонье стал автором самого громкого трансфера. Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митч Марнер переехал в игорную столицу мира и заключил с клубом контракт с кэпхитом $12 млн.

Теперь звено с Марнером и Джеком Айкелом будет одним из самых изобретательных в лиге. Айкел и Марнер вместе выбирались на легендарном драфте-2015, Джек ушел под вторым номером, Митч — под четвертым. Первым, напомним, был Макдэвид.

Ради подписания Марнера «Вегас» расстался с крепким форвардом Николя Руа и отправил в LTIR защитника Алекса Пьетранджело — ветеран пропустит сезон из-за непростой операции на бедре. В остальном же состав у «Вегаса» очень мощный.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Фото: [ Никита Кучеров, Брэйден Поинт и Джейк Генцел/ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Обладатели Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов все еще в игре, пока не закончились праймовые годы Никиты Кучерова. Джейк Генцел окончательно освоился в тройке с россиянином и Брэйденом Поинтом, и в нынешнем сезоне это звено имеет все шансы стать самым результативным в лиге.

Нападающий Оливер Бьоркстанд не смог помочь команде в концовке прошлого сезона из-за травмы ­— теперь он в строю, а вернувшийся в «Тампу» Янни Гурд добавит команде страсти и боевитости.

Кроме того, «Лайтнинг» аккуратно вводят в состав игроков из фарма — Гейджа Консалвеса, Конора Гики, Джека Финли. На фоне травм во «Флориде» и ухода Марнера из «Торонто» именно «Тампа» выглядит сейчас фаворитом Атлантического дивизиона.

«Даллас Старз»

Последние несколько лет «Даллас» неизменно числится среди фаворитов — не хватало малости. Возможно, такой «малостью» станет Микко Рантанен, перешедший в конце прошлого сезона из «Колорадо Эвеланш».

Фото: [ Джейми Бенн/ХК «Даллас Старз» ]

Капитан команды Джейми Бенн проявил лояльность к клубу, заключив новый контракт с кэпхитом всего в $1 млн (правда, в соглашении заложен ряд бонусов). Это позволило «Далласу» сохранить сильный состав и добавить глубины за счет возвращения Радека Факсы и мышц — в результате подписания Нэтана Бастиана.