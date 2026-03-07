Ни один русский не пострадал: в НХЛ закрылось окно переходов

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел дедлайн обменов. Теперь до конца сезона команды не смогут вносить изменения в свои составы. За последнюю неделю в лиге была осуществлена 41 сделка, затронувшая 67 игроков с суммарным кэпхитом более $135 млн.

На самом деле, это очень скромные цифры, и нынешний дедлайн получился на редкость тихим. Целый ряд обменов так и не состоялись. Наверное, половина клубов лиги хотели бы получить центрфорварда Винсента Трочека, но никто так и не смог предложить «Нью-Йорк Рейнджерс» достойную компенсацию. Остались на своих местах Роберт Томас из «Сент-Луис Блюз» и Элиас Петерссон из «Ванкувер Кэнакс», которых слухи отправляли в новые команды.

Удивительно, но ни в одном обмене не был задействован ни один российский хоккеист. Последнюю неделю говорили о том, что могут быть обменяны голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и другие российские игроки.

Каким бы скучным и малособытийным ни был нынешний дедлайн, несколько заметных переходов в НХЛ все-таки состоялось.

«Колорадо» в погоне за вчерашним днем

Фото: [ Назем Кадри/ХК «Калгари Флеймз» ]

Самая громкая сделка была совершена на флажке. «Колорадо» выменяло у «Калгари Флеймз» центрфорварда Назема Кадри. В канадский клуб отправились вингер Виктор Олофссон, проспект Максмилиан Курран, драфт-пик первого раунда 2028 года и драфт-пик второго раунда 2027 года.

Кадри уже играл за «Колорадо» и был важнейшим звеном чемпионской команды в 2022 году. После завоевания Кубка Стэнли руководство «Лавин» не смогло (поджимал потолок зарплат) или не захотело подписать новый контракт с Кадри — наверняка об этом пожалели: долгое время клуб никак не мог найти приличного второго центра, пока на прошлом дедлайне не выменял у «Нью-Йорк Айлендерс» Брока Нелсона.

35-летний Кадри — до сих пор важный боец, но прямо сейчас он «Колорадо» не так уж остро необходим. В «Калгари» нападающий понемногу сдавал (вместе со всей командой), в нынешнем сезоне на счету Кадри только 41 (12+29) очко в 61 игре. А вот его внушительный контракт с кэпхитом $7 млн будет действовать еще три сезона.

«Вашингтон» избавился от друзей Овечкина

Фото: [ Джон Карлсон/ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

«Вашингтон Кэпиталз» обменяли в «Анахайм Дакс» 36-летнего защитника Джона Карлсона на выборы в первом раунде драфта 2026 года и третьем раунде драфта 2027 года.

Карлсон был другом Александра Овечкина в «Вашингтоне» и провел в клубе всю свою карьеру, 17 сезонов. После ухода американца в «Кэпиталз» остался только один хоккеист, кроме Овечкина, кто помнит завоевание командой Кубка Стэнли в 2018 году, — нападающий Том Уилсон.

Кроме того, «Вашингтон» обменял еще одного ветерана — 35-летний нападающий Ник Дауд, выступавший за «Столичных» с 2018 года, отправился в «Вегас Голден Найтс». Этими трейдами клуб дал понять, что не рассчитывает на борьбу за плей-офф в этом сезоне.

Журналисты НХЛ писали, что в раздевалке «Вашингтона» шок после ухода Карлсона и Дауда.

Сильный ход «Айлендерс»

Фото: [ Брейден Шенн/ХК «Сент-Луис Блюз» ]

А вот «Нью-Йорк Айлендерс» в плей-офф собираются и выменяли под это дело игрока с чемпионским опытом. За капитана «Сент-Луис Блюз» Брейдена Шенна «Островитяне» отдали Джонатана Друэна, проспекта Маркуса Гидлефа, драфт-пики первого и третьего раунда 2026 года. Немало, но оно того стоит.

Шенн выигрывал Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» в 2019 году, а в 2011 году был капитаном Канады, которая в финале МЧМ проиграла сборной России. То был последний успех российской молодежки, за которую играли Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и Дмитрий Орлов.

В нынешнем сезоне на счету Шенна 28 (12+16) очков в 61 матче, но он никогда и не был супербомбардиром (лучший результат в карьере — 70 баллов). Зато 34-летний форвард полезен на точке вбрасывания, хорош при игре в обороне, может полезно сыграть на пятаке, а при случае сбросит перчатки для драки. Все эти качества незаменимы в плей-офф.

Вспомним про ЦСКА

Фото: [ Джастин Фолк/ХК «Сент-Луис Блюз» ]

Ходили слухи, что «Сент-Луис» может устроить масштабную распродажу. Но Роберт Томас, Павел Бучневич и Колтон Парайко никуда не двинулись. Ушли только Шенн и 33-летний защитник Джастин Фолк. За него «Детройт Ред Уингз» отдали защитника Джастина Холла, первый и третий драфт-пики 2026 года, а также права на нападающего Дмитрия Бучельникова.

Российский форвард в минувшем сезоне блистал в «Витязе», а после распада подмосковной команды перешел в ЦСКА. В нынешнем сезоне на его счету 23 (13+10) очка в 39 матчах. Пока о планах 22-летнего Бучельникова перебраться в НХЛ ничего не известно. Впрочем, «Сент-Луис» в любом случае собрал за двух ветеранов мощную коллекцию драфт-пиков.

«Детройт» же получил то, что хотел, — защитника, который может здорово помочь в атаке. У Фолка 32 (11+21) очка в 61 матче текущего сезона — и это в «Сент-Луисе», который забивал очень мало.

Перри жил, Перри жив…

Фото: [ Кори Перри/ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

Неожиданный ход совершили «Тампа-Бэй Лайтнинг». Отыскали в закромах драфт-пик второго раунда 2028 года и забрали у «Лос-Анджелес Кингз» одного из самых харизматичных игроков лиги Кори Перри.

40-летний нападающий уже играл за «Тампу» и даже выходил в финал Кубка Стэнли. Вообще, в НХЛ Перри стал мемом. За шесть сезонов он пять раз играл в финале — с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном». И всякий раз его команда проигрывала. Свой Кубок Стэнли Перри выигрывал — с «Анахайм Дакс» в далеком 2077 году. А так, в его карьере чего только не было — две победы на Олимпиаде, «Харт Трофи»…

В 40 лет Перри остается одним из сильнейших форвардов при игре на пятаке и является лидером среди действующих хоккеистов по штрафным минутам.

От «Тампы», правда, ждали немножко другого — обмена Оливера Бьоркстанда на более эффективного вингера, в идеале левого крайнего с правым хватом. Но ничего подходящего в свободном доступе не оказалось.

Активность «Миннесоты»

Фото: [ Бобби Бринк/ХК «Филадельфия Флайерз» ]

Неутомимый генменеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин развил бешеную активность, провернув за последние дни сразу несколько сделок. Загибаем пальцы.

У «Флориды» забрали защитника-ветерана Джеффа Питри — разве что для глубины, острой нужды не было.

В «Чикаго Блэкхокс» выменяли 38-летнего Ника Фолиньо. Авторитетный нападающий, в плей-офф может пригодиться. Но в данном случае, жест в большей степени символический. За «Миннесоту» играет Маркус Фолиньо — братьям дали возможность воссоединиться. В последний, наверное, год карьеры для Ника.

У «Нэшвилл Предаторз» за второй раунд драфта 2028 года забрали центрфорварда Майкла Маккарона — чтобы четвертое звено пугало соперников одними только своими габаритами.

Нужно было с кем-то расставаться, поэтому на драфт отказов были выставлены форварды Тайлер Питлик и Робби Фаббри (его забрал «Сент-Луис»), а Винни Хиностроза отправился во «Флориду».

Наконец, самый удачный ход Герина. У «Филадельфии» выменяли шустрого вингера для второго-третьего звена Бобби Бринка. Взамен отдали только защитника Давида Иржичека, самим не особо нужного, — 25 матчей в сезоне без набранных очков.

Шумно, хлопотно, но главного Герину так и не удалось — заполучить центрального нападающего в звено к Кириллу Капризову.