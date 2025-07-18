Никогда еще дротики не были так опасны: почему выплеснулся наружу скандал в федерации дартса

Федерация дартса России (ФДР) дисквалифицировала на 18 месяцев вице-президента организации Наиля Аксянова, а 18-кратного чемпиона страны Бориса Кольцова — на шесть месяцев.

Что произошло

Российская команда по дартсу отправилась на соревнования в Макао без согласования с федерацией. Поездка осуществлялась за счет спонсоров, которых нашел Аксянов, и личных средств спортсменов.

Мастера дротика выступили очень успешно, завоевав на турнире восемь медалей, включая два золота сильнейшего российского спортсмена в этом виде спорта Бориса Кольцова.

Своими успехами дартсмены активно делились в соцсетях, и некоторые видосы выложила у себя ФДР. Кольцов увидел в этом присвоение чужой славы и разразился оскорбительным постом.

«Федерация выложила в крысу видосы!!! Вы че, петухи!!! Мы поехали туда за свои деньги и за деньги международной дартс-лиги!!! Федерация не имеет отношения к этой поездке!!!» — написал Кольцов в VK.

За этот пост дартсмена «закрыли» на шесть месяцев. Кольцов заявил, что для него дисквалификация не будет иметь никакого значения, поскольку он и так не собирался участвовать в турнирах под эгидой ФДР, «потому что они плохо проводятся».

Фото: [ соцсети ]

В чем причина разногласий

До февраля 2022-го существовали Федерация дартса России (ФДР), которой руководит Алексей Белов, и Евразийская дартс Корпорация (EADC). Последняя занималась квалификацией спортсменов на чемпионат мира.

После начала СВО структура была переформирована в International Darts League и начала проводить профессиональные турниры. Руководили IDL Игорь Дзасохов и Наиль Аксянов.

Дело пошло весьма успешно. Турниры проводились, призовые на них росли, даже были трансляции на каналах «Матча». Этот успех как-то задел федерацию, и еще с прошлого года между ФДР и IDL начался разлад.

У Кольцова на страничке в VK выставлена аватарка с перечеркнутым портретом главы федерации и надписью «ФДР без Белова». Легенда российского дартса считает, что ФДР совсем не вкладывается в турниры, а средства федерации тратятся на непонятные цели. Еще в январе Кольцов настаивал на аудите ФДР.

Фото: [ соцсети ]

ФДР против алкоголизма

Формальный повод для дисквалификации Аксянова и главное обвинение выступавшей в Макао команды — федерация получила видео, где спортсмены употребляют алкоголь на фоне российского флага.

Оценить серьезность проступка невозможно, поскольку видео недоступно. Но никого не удивит шампанское в победной раздевалке или на подиуме «Формулы-1». Смешно видеть в этом закрепленном традицией выражении чувств пропаганду алкоголизма.

Реальная же претензия — Аксянов собирает деньги на турниры и не дает федерации отчета в их расходовании. Белов назвал сложившуюся практику «поборами».

«У нас был запрет на сбор средств для участия на соревнованиях. Серьезная вещь! Есть налоговое законодательство. Если принимаешь средства — должен быть контрольно-кассовый аппарат, должна быть утвержденная федерацией процедура, если это призовые. Но у них ничего этого нет», — заявил глава федерации.

На какое-то время дартс из экзотического развлечения превратился в один из самых обсуждаемых видов спорта в России.