Николич уходит из ЦСКА: легион желающих занять его место

На минувшей неделе стало известно, что главный тренер ЦСКА Марко Николич собрался перейти в греческий АЕК, ради чего готов выкупить свой контракт за €600 тыс.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о причинах, побудивших специалиста покинуть успешный клуб, и о том, кто может заменить Николича в ЦСКА.

Выше уже не прыгнуть

Марко Николич завоевал с ЦСКА бронзовые медали и выиграл Кубок России. В победной раздевалке после кубкового финала он говорил, что следующая цель — победа в РПЛ. Однако объективно у армейского клуба не так много ресурсов для решения столь амбициозных задач.

Сообщалось, что Николич остался недоволен зимними трансферами ЦСКА. Купленный за €4,2 млн нападающий Алеррандро провел в РПЛ 155 минут, не отметившись результативными действиями, а полузащитник Родриго Вильягра (трансфер за €3,7 млн) на поле вообще не выходил. Не факт, что останется в ЦСКА 35-летний Миралем Пьянич, а за молодой звездой Матвеем Кисляком выстраивается очередь из российских и европейских клубов.

Николич хочет поработать в серьезном европейском клубе, и АЕК может стать ступенькой к осуществлению мечты. АЕК будет играть в еврокубках, и зарплата там у Николича будет выше. Еще один весомый аргумент: специалист хочет быть поближе к семье, которая живет в Европе.

ЦСКА заявил, что готовит совместное обращение на фоне интереса АЕКа, и призвал с уважением отнестись к решению тренера, то есть фактически подтвердил уход Николича.

Простая рокировка

Фото: [ ФК АЕК ]

Одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА называют Матиаса Альмейду, который в мае был уволен из того самого АЕКа после трех лет работы.

В бытность игроком Альмейда выступал за «Лацио», «Парму» и «Интер» и в сезоне 1997/98 признавался лучшим игроком Серии А. В тренерской карьере 51-летнего аргентинца были клубы из Аргентины, Мексики и американской МЛС. В первый же год с АЕКом Альмейда выиграл чемпионат и Кубок Греции.

В нынешнем сезоне АЕК не сумел попасть в тройку призеров: на финише чемпионата команда проиграла шесть матчей подряд, после чего клуб расстался с Альмейдой.

Собственные кадры

Фото: [ ФК «Балтика» ]

ЦСКА считается одной из самых закрытых корпораций в российском футболе, поэтому можно предположить, что тренерский пост будет предложен кому-то имеющему отношение к клубу. В этой связи звучат фамилии всех возможных кандидатов, однако по поводу каждого из них есть «но». Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий не хотят работать в России, Алексею Березуцкому комфортнее работать помощником, главным он быть не хочет.

Сергей Игнашевич работал главным тренером «Торпедо» и «Балтики» — опыт был неоднозначным и, при всем уважении к клубам, это не уровень ЦСКА. К тому же Игнашевич уже год находится без работы.

Называлась и фамилия Ролана Гусева, который тоже не чужой для ЦСКА человек. На финише сезона он провел несколько матчей в качестве главного тренера «Динамо» и показал себя хорошим мотиватором. Но все-таки это слишком небольшой опыт, чтобы рассчитывать на такое назначение.

Другие кандидаты

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

В тренеры ЦСКА прочат практически всех свободных специалистов. В первую очередь — прижившегося в российском чемпионате Марцела Лички и ушедшего из «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Оба тренера хорошо ставят атакующий футбол, но их команды испытывали проблемы в защите. Этот недостаток может быть компенсирован, если в тренерском штабе останется Алексей Березуцкий, как раз отвечавший за оборону.

Готовность возглавить ЦСКА выразили Сергей Юран и Сергей Ташуев.

«Конечно, я согласился бы, если бы мне позвонили армейцы. Назовите фамилию хоть одного российского тренера, который не согласился поработать в таком легендарном клубе», — сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Свои услуги готов предложить даже Александр Мостовой — хотя бы в качестве помощника.

Такое количество желающих говорит только о том, что решение Николича застало ЦСКА врасплох и у клуба не было никакого запасного варианта на такой случай.

По данным «Чемпионата», на данный момент основными кандидатами считаются Матиас Альмейда и Игорь Осинькин.