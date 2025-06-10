Новая порция бразильцев и игроки сборной России: «хотелки» «Зенита» перед новым сезоном

Петербургский «Зенит» после шести побед в РПЛ подряд в минувшем сезоне остался без трофеев. В клубе решили оставить на месте топ-менеджмент и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком, но изменения в составе наверняка произойдут. В том числе возможны дорогие и громкие трансферы.

Верность традиции

«Зенит» глубже всех российских клубов осваивает бразильский рынок. Прямо сейчас в петербургском клубе шесть бразильцев, не считая защитника Роберта Ренана, который должен вернуться из аренды.

Тем не менее «Зенит» проявляет интерес к еще двум игрокам. По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб готов заплатить €50 млн за правого защитника Уэсли и центрального полузащитника Жерсона. За 21-летнего Уэсли «Зенит» еще зимой предлагал более €30 млн. «Фламенго» вроде бы готов на трансфер, но не раньше, чем после клубного чемпионата мира.

Фото: [ Жерсон/ФК «Фламенго» ]

По поводу Жерсона в «Фламенго» сообщили, что никто с клубом не связывался по поводу 28-летнего капитана команды. Однако инсайдеры уже сообщили о размере зарплаты Жерсона в «Зените» ­— около €6 млн в год после вычета всех налогов.

«Зенит» может и не добиваться согласия «Фламенго», поскольку петербуржцы готовы выплатить записанные в контракте отступные в полном размере — €25 млн. Правда, сделка может сорваться из-за антироссийских санкций. По этой причине, например, «Ботафого» отказался от покупки Вендела.

Новый спор со «Спартаком» на рынке

«Зенит» и «Спартак» очень часто охотятся за одними и теми же футболистами, и вот новое трансферное противостояние. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, «Зенит» и «Спартак» направили «Бешикташу» предложения в размере €25 млн по поводу приобретения португальского центрхава Жедсона Фернандеша.

Фото: [ Жедсон Фернандеш/ФК «Бешикташ» ]

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник забил семь мячей в 34 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн, «Бешикташ» хочет получить €30 млн. Турки «жадничают» потому, что половину суммы от перепродажи придется направить предыдущему клубу португальца — «Бенфике».

Русский вопрос

«Зенит» включился в борьбу и за игроков сборной России. В частности, речь идет о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове, которому 9 июня исполнилось 20 лет. Трансфер маловероятен: как раз в день рождения Батракова «Локо» объявил о продлении с ним контракта на улучшенных условиях. Сам футболист также не раз заявлял, что не намерен менять клуб.

Фото: [ Алексей Батраков/ФК «Локомотив» ]

А вот защитника «Ростова» Максима Осипенко «Зенит» перехватить может. В «Динамо», которое, вероятно, возглавит знакомый Осипенко Валерий Карпин, футболисту предлагали зарплату в €1,5 млн в год. Как сообщает Иван Карпов, вопрос с переходом завис из-за вмешательства «Зенита», который готов предложить игроку лучшие условия.

Правда, возникают вопросы, зачем «Зениту» еще один центральный защитник и отвоюет ли Осипенко место в основном составе. Сейчас в Санкт-Петербурге есть Нино, Страхинья Эракович, Нурали Алып, а также возвращающиеся из аренды Ваня Дркушич и Роберт Ренан. Можно предложить исключительно безумную версию: испортить малину «Динамо», которое в последнем туре РПЛ лишило «Зенит» шанса на золотые медали, крупно проиграв «Краснодару».

Также сообщалось об интересе «Зенита» к центральному полузащитнику «Спартака» Данилу Пруцеву. Контракт работоспособного хавбека с красно-белыми заканчивается через год, и пока стороны не могут договориться о продлении. Сообщалось, что агент Павел Андреев потребовал комиссию в €1,5 млн за подписание нового контракта.

В минувшем сезоне Пруцев нечасто выходил в стартовом составе. Всего в РПЛ он сыграл в 19 матчах, забил один гол и отдал три передачи. В «Зените» его рассматривают как подмену одному из основных центральных хавбеков.