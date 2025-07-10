Новые боги на смену старым: как ПСЖ уничтожил «Реал» на клубном чемпионате мира

В полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США, встретились победители Лиги чемпионов УЕФА двух последних лет — «Реал» и ПСЖ. Французский клуб разгромил мадридцев — 4:0, уже к середине первого тайма ведя с крупным счетом.

Как это было

От матча ждали многого, но все закончилось удивительно быстро — благодаря индивидуальным ошибкам «Реала». Уже на шестой минуте Рауль Асенсио неловко прервал передачу в штрафную, мяч взмыл в воздух и стал добычей Усмана Дембеле. Тибо Куртуа с его ударом справился, но выбил мяч прямо на Фабиана Руиса.

Через три минуты еще чудовищнее ошибся Антонио Рюдигер. Немецкий защитник решил с центра поля отпасовать вратарю, но не попал по мячу, и Дембеле довел счет до 2:0.

Фото: [ ФИФА ]

Реал» так и не оправился от шока. На 24-й минуте защитники мадридцев позволили Ашрафу Хакими без помех прострелить, а Фабиану Руису — замкнуть передачу.

На второй тайм Королевский клуб вышел обреченным, и в концовке матча Гонсалу Рамеш забил еще один мяч. Португалец отпраздновал гол в стиле своего трагически погибшего соотечественника Диогу Жоты — присел на газон, имитируя игру в видеоприставку.

ПСЖ претендует на пятый титул в сезоне. До этого были победы в чемпионате, Кубке, Суперкубке Франции и в Лиге чемпионов. А вот «Реал» в этом сезоне остался без единого титула.

Что говорят

Луис Энрике признался, что его телефон забит поздравлениями от фанатов «Барселоны», для которых каждая неудача «Реала», как бальзам на рану.

«Мы с самого начала хотели войти в историю. Это всегда сложно, потому что мало кто на такое способен, а мы находимся в шаге от того, чтобы завоевать все трофеи, за которые боролись. Это много для нас значит, как и для фанатов и организации», — сказал главный тренер ПСЖ.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, возглавивший команду только накануне турнира в США, попытался оправдаться.

«ПСЖ — это проект, который строится два года, а мы только начинаем. Это сигнал о том, сколько работы нам еще предстоит, и, конечно, это больно», — признал Алонсо.

Специалист пообещал, что «Реал» извлечет урок из ошибок и через четыре недели предстанет другим.

«Мы все время немного опаздывали. Все были не на своих позициях, и именно так они тебя обыгрывают. Они бегут вперед, и приходится разворачиваться. Мы не были рядом с ними. Тяжело, когда вы рассредоточены на поле, а они играют таким образом», — разобрал поражение голкипер ПСЖ Тибо Куртуа.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с «Челси».