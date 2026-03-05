Один против всех: лучший лыжник России Большунов рубанул правду-матку

Сезон для лучшего лыжника России начинался тяжело. Большунов проигрывал на внутренних соревнованиях, срывал злость на соперниках и журналистах, которые порой и правда были неуместно настойчивыми. Пережил отказ в получении нейтрального статуса, что означало возможность снова сразиться с Йоханнесом Клэбо на Олимпиаде.

Проигрывающего и психующего Большунова легко критиковать с позиции обычного человека. Но в том-то и дело, что он человек необычный, он абсолютный спортсмен, с детства заточенный на победы. Большунов не может жить в другой среде, а требовать от него большей эмпатии — это все равно что пытаться приучить волка к вегетарианству.

Но на чемпионате России в Южно-Сахалинске Большунов выиграл два золота, и настроение его явно улучшилось. Потому и согласился на интервью, в котором он рассказал о всех пережитых обидах и заговорах вокруг него.

Лучшие годы уходят

Большунов считает, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и лично Елена Вяльбе могли бы энергичнее заниматься вопросом получения для него нейтрального статуса. Напрямую лыжник никого не обвинил, но обида скользит.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

«В отстранении прошли мои лучшие годы. На самом деле сложно, и я думаю, что любой другой спортсмен с таким багажом медалей, как у меня, сказал бы: «До свидания, я ухожу». И пошел бы любым другим делом заниматься, хватит спорта, но я пока здесь», — сказал Большунов.

Лыжнику 29 лет. Не поспоришь, вырванные четыре года международной карьеры пришлись на пик формы спортсмена, хотя ставить точку точно рано, Большунов все еще в возрасте расцвета.

Вот только в очереди на получение нейтрального статуса он стоит, наверное, последним из россиян. И вовсе не потому, что норвежцы боятся конкуренции, а потому что он является офицером Нацгвардии, пусть и номинально. Для FIS этого достаточно, чтобы придержать допуск.

Главная надежда для Большунова — полноценное возвращение ОКР, тогда международная федерация уже не сможет его тормозить.

Соперничество с Клэбо

Большунов все же уверен, что его не допустили, чтобы открыть дорого к рекорду Йоханнесу Клэбо.

«Понимаю, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать Клэбо 6 из 6», — утверждает спортсмен.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

Обида Большунова понятна. На предыдущих играх в Пекине он Клэбо переиграл — три золотые, серебряная и бронзовая медали, у норвежца — 2-1-1. Разговоры о том, что Большунов в своей текущей форме не смог бы помешать Клэбо устанавливать свой вечный рекорд, совершенно бессмысленны. Если бы перед Сан Санычем замаячила хотя бы робкая надежда на Олимпиаду, он бы и готовился иначе. А уж сражаться в каждой конкретной гонке Большунов умеет.

Заговор сервисеров

Где точно Большунов перегнул, так это в рассказе о некоем заговоре против него внутри России.

Он отметил, что в некоторых гонках у него стало что-то происходить с лыжами.

«Я не понимал, потому что всегда лыжи идеально работали. Понимаешь то, что лыжи, допустим, все равно в моем парке одни из лучших, но есть конкретные гонки... Наверное, у кого на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется. Поэтому у меня реально какие-то пазлы стали складываться в голове», — сказал Большунов.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

«Все методы хороши, чтобы обыгрывать Большунова», — считает лыжник. Как это происходит технически, понять невозможно. Зачем сервисерам специально топить своего лучшего спортсмена? По приказу сверху? Опять-таки — зачем?

Большунов заявил, что будет «менять все», без уточнения деталей. Препарировать каждую фразу спортсмена не имеет смысла — это его чувства, не имеет значения, справедливы претензии или абсурдны. Важно, что Большунов говорящий вернулся, а Большунов, побеждающий на лыжне, по большому счету, никуда и не уходил.