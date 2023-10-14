«Огонь, быстро поставило на ноги»: необычное варенье из луховицких огурцов покорило Россию

Торговая марка «Огуречная столица» из Луховиц заняла третье место Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов во Пскове, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Интересно, что занял почетное место не самый привычный продукт из огурца. Не соленый, не моченый, не маринованный, а… сделанное из него варенье! Подмосковный производитель еще и делает огуречные зефир, мармелад и даже огурец в шоколаде. Узнали, действительно ли это вкусно и стоит ли ехать в Луховицы ради такого кулинарного эксклюзива.

ГОРОДСКОЕ ОБАЯНИЕ

Огурцы – известный бренд Луховиц. И город привлекает немало туристов. Здесь Петр I впервые поднял триколор над первым русским военным кораблем «Орел». Любители народных художественных промыслов приезжают за расписной лухломской посудой. А сами луховичане считают свой город третьим городом страны, приговаривая: «У России три столицы: Москва, Питер, Луховицы».

Огурцы в этих краях выращивают более 400 лет. Сорта разные, но луховицким называется не всякий выросший тут овощ. Чтобы вступить в местную Ассоциацию производителей, нужно пройти строгий отбор у комиссии и защитить право писать на ценнике «Луховицкий огурец». Это настолько важный овощ, что огурцу в городе даже поставлен памятник.

В общем, возвращаясь к теме разговора, с сырьем для сладостей у предпринимателей – бывшего строителя Алексея Безуглова и его жены, бывшего бухгалтера Юлии Мартыновой – проблем не было.

МИСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

А начался бизнес с почти мистической истории. Если в Англии на Ньютона упало яблоко и стало поводом для открытия нового закона, то в Луховицах во время семейных посиделок из кулинарной книги выпал старый листок с необычным рецептом «Варенье с огурцом». Юлия сразу узнала почерк своей бабушки, но такого варенья она не пробовала. И было решено исполнить рецепт на практике.

Фото: [ ТМ "Огуречная столица" ]

«Оттолкнувшись от рецепта, мы пробовали разные пропорции и добавки: фрукты, цитрусовые, приправы, специи, пряности, травы. Сложились четыре рецепта варенья из огурца: с лаймом и мятой, с яблоком и розмарином, с пряностями и цитрусами, с имбирем и лимоном. Несколько месяцев назад линейка пополнилась пятым вкусом – любимым вареньем Ивана Грозного из огурца на меду», – рассказал Алексей.

Рецепт XVI века сохранился в архивах. Его адаптировали к современности, но по-прежнему используется много ручного труда. Каждый огурец очищается от кожицы вручную, режется на кубики не больше 1 см, заливается медом. После пропитки чан с огурцами и медом подвешивают повыше над плитой на несколько часов. Ставить на огонь ни в коем случае нельзя – мед закипит и утратит полезные свойства, а еще будет горчить.

Предприниматель – патриот своего края. Он использует для царского варенья только луховицкие ингредиенты, включая мед. Но главный секрет – в выборе огурца. Он должен быть обязательно грунтовым – тепличные совсем не годятся, превращаются при варке в какую-то кашу.

КАК СОУС К БУРГЕРУ

Где можно купить необычные десерты? Кроме Луховиц, огуречные сладости продаются в Коломне, Озерах, Серебряных Прудах, Зарайске. Цены в среднем 350 руб. за баночку варенья или упаковку зефира, мармелада, конфет. Недавно начались продажи на маркетплейсах. Заказы идут с Урала, из Сибири и даже Краснодарского края, где много своих фруктов, но им подавай подмосковную экзотику.

Фото: [ ТМ "Огуречная столица" ]

Отзывы покупателей восторженные: «Свежий и оригинальный вкус у зефира. Не приторный, воздушный. А начинка!», «Оказывается, огурец может быть вкусным не только соленым!», «Варенье – огонь, при простуде быстро поставило на ноги!»

Причем варенье универсальное, годится и десерт, и как соус к мясу или бургерам.

Делу Алексея и Юлии всего полтора года, и этот конкурс был для них первым. Да еще и сразу – бронзовая медаль! Зимой ребята представят Подмосковье на общенациональном финале в Твери, где будут представлены туристические бренды уже со всей России.

Алексей признался: вскоре в линейке появится новый десерт из огурца. Какой – пока секрет.