Пассажиры Подмосковья совершили более 9,2 млн поездок в автобусах Мострансавто до аэропортов

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили более 9,2 млн поездок на автобусных маршрутах АО «Мострансавто», которые связывают города Московской области с аэропортами. Это 16 маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью банковских карт — более 4,3 млн. Социальными картами воспользовались свыше 3,1 млн раз. Кроме того, более 1,8 млн поездок пришлось на транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».

Наиболее популярными маршрутами стали № 21 «Лобня (м/р Южный), № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» и № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.