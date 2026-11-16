Лакерник оценил справедливость оценок Трусовой на Гран-при в США

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре со Sport24 высказался об оценках российских фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Аделии Петросян на этапе Гран-при в США.

Специалист отметил, что Трусова исполнила тот вариант проката, что и раньше, не ставя перед собой сверхзадач и не усложнив программу, например, четверным тулупом.

Что касается Петросян, то у нее в прокате были ошибки. А катаясь без элементов ультра-си, рассчитывать на высокий результат можно только при идеальном исполнении.

Также Лакерник прокомментировал мнение ряда экспертов, которые считают, что россиянок, в частности Трусову, немного «придержали».

«Мнение, что наших спортсменов засудили? У меня нет такого аппарата, чтобы корректно ответить на этот вопрос. Надо иметь запись с камеры технической бригады, а у меня ее нет. Не знаю, насколько справедливы эти возмущения. У меня нет однозначного ответа», — сказал Александр Лакерник.

Александра Трусова заняла второе место на Skate America, Аделия Петросян стала шестой. Победила с серьезным отрывом японка Ами Накаи.

Трусова, увидев свои оценки, была удивлена, хотя и понимала, что в любом случае остается на втором месте.