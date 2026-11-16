В Подмосковье сотрудники кардиопульта скорой помощи расшифровали почти 320 тыс. ЭКГ

С начала 2026 года специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи обработали и проанализировали почти 320 тыс. электрокардиограмм, в 20% случаев зафиксированы острые нарушения сердечной деятельности, в 4% — острый коронарный синдром — пациентов госпитализировали в сосудистые центры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«При сердечно-сосудистых патологиях решающую роль играют скорость принятия решений и оперативность помощи», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кардиопульт работает для дистанционной оценки состояния пациентов, бригады во время выезда удаленно передают ЭКГ врачу-кардиологу. Он расшифровывает ее и дает заключение, после чего принимается решение о госпитализации пациента.

Такая возможность появилась благодаря оснащению бригад областной станции скорой помощи электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.