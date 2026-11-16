Онлайн-услуга по присвоению адреса вошла в рейтинг востребованных госуслуг на портале Подмосковья

На прошлой неделе жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Присвоение адреса» свыше 5,5 тыс. раз, она вошла в рейтинг востребованных госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

При этом самой популярной услугой недели стала «Выписка из домовой книги», на ее получение подали более 19,6 тыс. онлайн-заявлений. В рейтинг лидеров вошли «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» (свыше 13,4 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,3 тыс. заявок) и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 5,3 тыс. заявлений).

В общей сложности на региональном портале госуслуг доступно более 450 услуг для жителей и бизнеса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.