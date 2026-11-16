Болельщики «Зенита» установили рекорд посещаемости товарищеских матчей на «Газпром Арене»

Товарищеский матч «Зенита» и «Трабзонспора» собрал внушительную аудиторию, который позавидовали бы многие официальные игры. На «Газпром Арене» собралось 45 089 зрителей.

Петербуржцы установили новый рекорд стадиона для товарищеских матчей. В 2018 году игру «Зенита» с «Шальке» пришли посмотреть 41 214 болельщиков.

Зрители ожидали увидеть на «Газпром Арене» звездный состав «Трабзонспора» во главе с Мохамедом Салахом. Однако турецкий клуб поступил не очень красиво и привез фактически вторую команду, некоторые из игроков даже не значатся в ростере на клубном сайте.

В итоге «Зенит» одержал убедительную победу со счетом 3:0. В составе хозяев отличились Фелипе Аугусто и Александр Соболев, еще один мяч гости забили в свои ворота.

Ранее стало известно, что «Локомотив» может назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера.