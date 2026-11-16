Болельщики «Зенита» установили рекорд посещаемости товарищеских матчей на «Газпром Арене»

Более 45 тысяч зрителей посетили матч «Зенита» со вторым составом «Трабзонспора»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Товарищеский матч «Зенита» и «Трабзонспора» собрал внушительную аудиторию, который позавидовали бы многие официальные игры. На «Газпром Арене» собралось 45 089 зрителей.

Петербуржцы установили новый рекорд стадиона для товарищеских матчей. В 2018 году игру «Зенита» с «Шальке» пришли посмотреть 41 214 болельщиков.

Зрители ожидали увидеть на «Газпром Арене» звездный состав «Трабзонспора» во главе с Мохамедом Салахом. Однако турецкий клуб поступил не очень красиво и привез фактически вторую команду, некоторые из игроков даже не значатся в ростере на клубном сайте.

В итоге «Зенит» одержал убедительную победу со счетом 3:0. В составе хозяев отличились Фелипе Аугусто и Александр Соболев, еще один мяч гости забили в свои ворота.

Ранее стало известно, что «Локомотив» может назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера.

Читайте также

«Мне очень стыдно»: Константин Райкин рассказал о последних днях сестры в больнице

«Мне очень стыдно»: Константин Райкин рассказал о последних днях сестры в больнице

Семья и спорт: Карпин рассказал, что ему помогает «отключить голову»

Семья и спорт: Карпин рассказал, что ему помогает «отключить голову»

На 75-м году жизни умерла Туки Смит, экс-возлюбленная Роберта Де Ниро

На 75-м году жизни умерла Туки Смит, экс-возлюбленная Роберта Де Ниро

Трусова заняла второе место на Гран-при в США

Трусова заняла второе место на Гран-при в США

«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

«Мне нужно было сосредоточиться на репетициях»: Пелагея призналась, что переехала от дочери в отель

«Нужно отдохнуть»: Анна Казючиц впервые за шесть лет не будет вести шоу «ДНК»

«Нужно отдохнуть»: Анна Казючиц впервые за шесть лет не будет вести шоу «ДНК»

Кучеров объявил об уходе из «Тампы», но продолжает помогать партнерам

Кучеров объявил об уходе из «Тампы», но продолжает помогать партнерам

Жулин оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Китае

Жулин оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Китае

«Яркая, теплая, талантливая актриса»: Бари Алибасов высказался о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

«Яркая, теплая, талантливая актриса»: Бари Алибасов высказался о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Винокур обратился к жене по важному поводу

Винокур обратился к жене по важному поводу

Ушел из жизни Иван Скицан, сыгравший в «Утомленных солнцем — 2»

Ушел из жизни Иван Скицан, сыгравший в «Утомленных солнцем — 2»

Стала известна сумма неустойки для Галактионова в случае увольнения из «Локомотива»

Стала известна сумма неустойки для Галактионова в случае увольнения из «Локомотива»