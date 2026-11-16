В отделении урологии Долгопрудненской больницы установили новый УЗИ-аппарат

В отделении урологии Долгопрудненской клинической больницы установили новый УЗИ-аппарат отечественного производства, который оснащен необходимыми датчиками. Об этом рассказал заведующий профильного отделения, кандидат медицинских наук Армен Саркисян, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По его словам, УЗИ в урологии выступает универсальным скрининговым инструментом и является самым доступным методом визуализации без лучевой нагрузки. С помощью аппарата в урологии проводится не только диагностика патологии почек, мочевыводящих путей, предстательной железы и органов мошонки, но и многие операции, в том числе высокотехнологичные.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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