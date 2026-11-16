В Дубне в 2027 году появится новая детская поликлиника

На улице Энтузиастов городского округа Дубна продолжается строительство детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену, работы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета, в них задействованы 30 человек. Строители ведут монолитные работы на уровне первого этажа.

В учреждении разместятся педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лаборатория, отделение профилактики и восстановительного лечения. На прилегающей территории - парковка и зона отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.