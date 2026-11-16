В Подмосковье обследование на ВИЧ прошли почти 3 млн жителей

С начала 2026 года в Подмосковье обследование на ВИЧ прошли более 2,5 млн жителей, что почти на 108 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика ВИЧ-инфекции позволяет выявить заболевание на ранней стадии и начать необходимое лечение как можно раньше», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что современная терапия помогает пациентам с ВИЧ сохранять качество жизни и рожать здоровых детей. Пройти обследование можно бесплатно и анонимно в кабинетах тестирования в поликлинике, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом области и на выездных диагностических акциях. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.