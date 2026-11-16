В Шатурском техникуме организовали телемост с международным участием

На площадке Шатурского энергетического техникума прошел телемост с международным участием на тему: «Культурный код нации: межэтнический диалог и ценности молодежи». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Среди участников онлайн-встречи - студенческие команды из Ногинского колледжа, Луховицкого аграрно-промышленного техникума, колледжа «Подмосковье», Губернского колледжа, Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко и не только. Вместе со студентами Шатурского техникума и коллегами из колледжей Подмосковья к ней подключились участники из Казахстана и Белоруссии.

В р амках программы они искали общие культурные корни и делились тем, что особенно ценно для современной молодежи. Важной частью телемоста стал конкурс национальных символов.

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