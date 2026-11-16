Городской округ Пушкинский готов к зиме: 30 сотрудников, мобильные бригады и новое оборудование в котельных

Так, 14 ноября он с инспекцией посетил муниципальный центр управления регионом, куда стекаются все обращения и жалобы жителей. Их круглосуточно обрабатывают около 30 сотрудников с помощью современных систем: «Тепловой карты», «Инцидент Медиалогия», ЕДС ГЖИ МО, ЕЦУР Мониторинг, чат-бота и камер «Безопасный регион». Такой подход позволяет быстро реагировать на жалобы, замечать повторяющиеся проблемы и работать на упреждение.



В ходе выезда глава вместе со специалистами разобрал ситуацию с недавними технологическими сбоями на сетях «Газпром теплоэнерго», когда пришло значительное число обращений. Проанализировали, насколько быстро сработали коммунальные службы и как управлялась ситуация со стороны ресурсоснабжающей организации.

«В целом анализ обращений с начала отопительного сезона показывает, что в округе нет адресов, где тепло не подается. Любые возникающие перебои оперативно устраняются профильными службами. На местах прекрасно понимают: важно не только быстро решить проблему и проинформировать людей, но и убедиться, что проблема действительно устранена и заявитель доволен результатом», — рассказал Максим Красноцветов.

Затем глава побывал в котельной № 4 — как раз там и случился сбой. Она отапливает 28 многоквартирных домов, школу, спортучреждение и два детсада, обеспечивая теплом и горячей водой почти 7 тысяч жителей микрорайона. Представители «Газпром теплоэнерго МО» пояснили: сбой произошел из-за повреждения трубопровода под Пушкинским шоссе, причину устранили быстро, а на будущее планируют полную замену этого участка сети.

«Наша задача — в случае возникновения нештатных ситуаций минимизировать время для их устранения, чтобы жители округа не ощущали на себе их последствия. А конечная цель — создать такие условия, которые вообще исключают возможность возникновения технологических сбоев в отопительный период», — отметил Красноцветов.

К зиме на объекте сформировали мобильные бригады для экстренных выездов, а раньше провели масштабную модернизацию: заменили насосы, теплообменники и основное котловое оборудование — котлы, горелки, расходомеры, газовые фильтры и блоки газооборудования.