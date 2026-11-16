Участниками всероссийского турнира в Мытищах стали почти 550 самбистов

Более 520 спортсменов приняли участие в турнире, посвященном Всероссийскому дню самбо, который прошел в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди участников - самбисты из 32 муниципалитетов Подмосковья, а также представители Владимирской, Тверской, Ленинградской, Вологодской областей и Москвы. Они соревновались в трех возрастных группах: 14-16 лет (2010-2012 г.р.), 12-14 лет (2012-2014 г.р.) и 11-12 лет (2014-2015 г.р.), а также в различных весовых категориях, от 31 кг до свыше 88 кг.

Всероссийский день самбо ежегодно отмечается 16 ноября, соревнования, посвященные празднику, также прошли в Можайске, Звенигороде и Долгопрудном. Их провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.