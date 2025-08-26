«Он был омерзительно хорош»: самый скандальный хоккеист России завершил карьеру

Мало кого природа наградила таким хоккейным талантом как нападающего Николая Жердева. И мало кто распорядился даром так расточительно, как бывший форвард клубов КХЛ и НХЛ. Накануне издание Belarushockey сообщило, что 40-летний Жердев завершил карьеру игрока.

Бегство за границу

Карьера Жердева сопровождалась многочисленными скандалами. И первый случился, когда хоккеисту было всего 18 лет. Тогда нападающий провел многообещающий сезон за ЦСКА. В 2003 году его под общим четвертым номером задрафтовал клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Юный хоккеист просто сбежал за океан, подписав трехлетний контракт с «Коламбусом». При этом у него было действующее соглашение с армейцами. Легендарный тренер Виктор Тихонов был вне себя от ярости. Но поделать ничего было нельзя: юридические отношения между НХЛ и Федерацией хоккея России и сейчас не до конца отлажены, а тогда это было практически дикое поле беззакония.

В «Коламбусе» Жердев то ярко сверкал, то пропадал. И все же это был хороший отрезок в его карьере. В лучшем сезоне он набрал 61 (26+35) очко в 82 матчах.

Бывший хоккеист «Блю Джекетс» Майк Рапп вспоминал, как в одном из матчей тренер Жерар Галлан усадил Жердева на скамейку — вроде бы до конца игры из-за потерь шайбы. Но в какой-то момент Галлан решил вернуть россиянина на площадку.

«Он вышел на лед и уехал за наши ворота. Кажется, Ник оценивал ситуацию всего лишь секунду. И тут он получил передачу и сделал то, чего никто не ожидал. Он был похож на шпиона, это была игра года. Он, будто бы танцуя, обошел четырех игроков «Блэкхоукс». Один из лучших голов, которые я видел в жизни. 10 секунд назад этот парень был не здесь, был на другой планете! Жердев омерзительно хорош, ему просто на все плевать», — рассказал Рапп.

Контрактные споры

Фото: [ flickr.com ]

В НХЛ Жердев успел поспорить по поводу контрактов и с «Коламбусом», и со следующим своим клубом — «Нью-Йорк Рейнджерс». Последняя история особенно показательна.

После обмена в «Рейнджерс» нападающий провел сильный сезон — 58 (23+35) очков в 82 матчах. «Рейнджерс» сделали ему квалификационное предложение в размере $3,25 млн за год. Жердева это не устроило. Арбитраж присудил ему зарплату в $3,9 млн. Хоккеист был уже готов согласиться и на первоначальную сумму, но в платежке «Рейнджерс» к тому времени места не было, и форварда выставили на драфт отказов.

Жердев уехал в мытищинский «Атлант». Через год вернулся в НХЛ, в «Филадельфия Флайерз», но сезон получился не особенно выдающимся, и форвард вернулся в Россию.

Пьяные дебоши

«Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик», рижское «Динамо» — список клубов КХЛ, за которые выступал Жердев после возвращения из-за океана. В 2009 и 2012 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной России.

По-прежнему ярчайшие моменты в его игре чередовались с провалами. Во многом виной тому стало пристрастие хоккеиста к алкоголю. Пьяные дебоши с его участием регулярно попадали в СМИ.

Фото: [ ХК «Динамо-Молодечно» ]

«Из-за алкоголя словно снежный ком на меня наваливались и другие неприятности. Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль», — рассказывал позже Жердев.

Поездка в монастырь

Проблемы с алкоголем удалось преодолеть после поездки в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь во Пскове. По совету друзей Жердев съездил туда на пару недель, а потом наведывался регулярно.

«Знаете, никаких сложностей в монастырской жизни я для себя не почувствовал. Общался с людьми, ходил в храм, посещал службы. Причащался, исповедовался. Много времени находился наедине с собой. Жил в отдельной келье. Долго, порой до полуночи или до часу ночи, разговаривал с отцом Агафангелом. Он мне рассказывал, почему со мной происходят такие вещи и что нужно менять в жизни», — вспоминал Жердев.

Фото: [ соцсети ]

Наладилась и личная жизнь. В 2023 году хоккеист женился на известной теннисистке Марии Кириленко. Церемония прошла без всякой помпы.

Жердев тренировался и мечтал полноценно вернуться в хоккей. Но в последние годы форвард с неоднозначной, мягко говоря, репутацией топ-клубы не заинтересовал. Жердев поиграл в Словакии, Белоруссии и Италии. Итальянский клуб «Аллего», за который форвард провел сезон 2023/24, стал последним в его карьере.