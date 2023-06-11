От Островского до священника: какие фильмы сейчас снимают в Московской области

Колоритные виды и пейзажи Подмосковья всегда привлекают киношников. При участии Кинокомиссии ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», подведомственного Министерству культуры и туризма Московской области, ежегодно снимают множество полнометражных фильмов и сериалов. Рассказываем, какие места для съемок новых картин в этом году приглянулись фильммейкерам.

«АРТИСТ»

В Подольске в самом разгаре съемки нового комедийного сериала «Артист» с Юрием Стояновым. Режиссером картины стал Дмитрий Грибанов, который работал над нашумевшим многосерийным фильмом «Вампиры средней полосы», который, кстати, также снимали в Подмосковье и в котором Стоянов также сыграл главную роль.

Как рассказали в «Креативном бюро «Регион», съемки сериала начались в мае и продолжатся до июля.

Герой картины – вор-рецидивист по кличке Артист. Он выходит из тюрьмы после третьего срока и собирается начать новую жизнь без криминала, но судьба вносит свои коррективы. Юрий Стоянов примерит не только роль уголовника: зрители увидят любимого актера в амплуа священника, следователя, помощника депутата и даже няни…

Фото: [ kinopoisk.ru ]

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

Сейчас в Балашихе проходят съемки нового сезона сериала «Провинциальный детектив» режиссера Филиппа Коршунова, снявшего популярный многосерийный фильм «Восьмидесятые».

Многим кажется, что в небольших городах жизнь протекает размеренно и в них редко происходят громкие преступления. Но героини сериала Татьяна и Ольга знают, что за закрытыми ставнями неприметных домов таятся опасные тайны. Девушки убеждены: раскрыть страшные секреты жителей провинциального города поможет знание детективных романов.

«Исполнительницы главных ролей: Мария Антонова, известная по фильмам «Батальон» и «Огонь», и Екатерина Дубакина, полюбившаяся многим по роли Маши в сериале «Моя прекрасная няня», – уточнили в ГАУК МО «Креативное бюро «Регион».

В картине также можно встретить улицы Люберец, Раменского, Мытищ, Дзержинского, Химок и Долгопрудного.

Фото: [ ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» ]

«ТВЕРСКАЯ: ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

В Одинцовском городском округе до конца этого года Леонид Пляскин, режиссер сериала «Молодая гвардия», проводит съемки нового сезона сериала «Тверская: Любой ценой». По сюжету майор МВД Иван Соболев, которого играет Иван Колесников, известный по фильму «Движение вверх», расследует сложные преступления, совершенные в столице. Но мало кто знает, что на первый взгляд обычный полицейский в прошлом прошел ни одну «горячую точку» и получил серьезное ранение. Одни из главных ролей также исполняют Лукерья Ильяшенко, известность которой принесли сериалы «Сладкая жизнь» и Happy End, и Виталий Кищенко, игравший в сериалах «Метод» и «Чикатило».

Фото: [ Пресс-служба музея-заповедника "Горки Ленинские" ]

«СНЕГУРОЧКА»

Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал местом съемок полнометражного художественного фильма «Снегурочка» по пьесе знаменитого драматурга Александра Островского. Обновить в памяти любимый многими сюжет сказки решила заслуженная артистка РСФСР, известный режиссер Наталья Бондарчук.

«Съемки проходили в типологической инсталляции Кинодеревня, где расположены крестьянские избы Московской губернии. Здесь проводили съемки летних сцен сказки, а некоторые эпизоды снимали на поляне Мемориальной зоны музея-усадьбы «Горки», который представляет собой редкий образец русской усадьбы Серебряного века», – рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Горки Ленинские».

Роль Бобылихи, которая и забрала к себе жить Снегурочку, исполняет сама Бондарчук. Также наряду с профессиональными актерами в картине играют юные ученики режиссера: Наталья руководит Московским детским театром «Бэмби» и Международными киношколами им. Сергея Бондарчука.

Сцены фильма также снимали в Архангельске, Переславле-Залесском, на ВДНХ и в Захарове.

ЧТО УЖЕ В ЭФИРЕ?

«13 клиническая»

В декабре прошлого года на территории Подмосковья завершились съемки мистического сериала «13 клиническая», где врачи больницы борются со сверхъестественными явлениями. Картину с участием Виктории Исаковой и Владимиром Стекловым снимали в городском округе Химки.

«Фишер»

Остросюжетный многосерийный захватывающий триллер «Фишер» о подмосковном маньяке снимался в Красногорске и Балашихе. Сериал с актрисой Губернского театра Анной Снаткиной и Иваном Янковским в главных ролях уже можно посмотреть на стриминговых платформах.