От вратаря-ветерана из Кабо-Верде до юного защитника «Барселоны»: главные открытия чемпионата мира

В Северной Америке завершился чемпионат мира по футболу. Традиционно, турнир такого масштаба является своеобразной ярмаркой талантов. Не стал исключением и минувший чемпионат, открывший ряд новых футбольных героев.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о главных открытиях мундиаля.

Возинья (Кабо-Верде)

Сборная Кабо-Верде, дебютировавшая на чемпионате мира, преподнесла сенсацию уже в первом туре группового этапа, не позволил забить будущим триумфаторам турнира испанцам (0:0).

40-летний голкипер Возинья за свою карьеру поиграл в средних португальских клубах, в Словакии, на Кипре и даже в Молдавии. После матча с Испанией его жизнь изменилась: число подписчиков в соцсети стремительно выросло с 50 тысяч до 20 миллионов. Футболист стал самым популярным человеком страны, население которой составляет менее 600 тыс. человек. В честь голкипера сборной Кабо-Верде назвали недавно открытый новый вид морской улитки.

Сам Возинья с некоторым удивлением относится к внезапно свалившейся на него популярности. Футболист заявил, что хочет поиграть еще год-два. Готов рассматривать любые варианты, в том числе, из РПЛ.

Андреас Скьеллеруп (Норвегия)

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Норвегии ярко прогулялась по чемпионату мира: легко вышла из группы, в 1/8 финала выкинула Бразилию (2:1), а в четвертьфинале доставила большие проблемы Англии (1:2 — доп. вр.).

22-летний вингер «Бенфики» начинал турнир в качестве запасного, но блеснул в плей-офф. С его передач Эрлинг Холанд сделал дубль в ворота Бразилии, а затем Скьеллеруп забил один из самых красивых голов турнира в ворота Англии.

До этого норвежец провел хороший сезон в «Бенфике» с 10 голами, а его цена на Transfermarkt выросла до €30 млн. Теперь Скьеллерупом активно интересуются «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».

Исмаэль Сайбари (Марокко)

Фото: [ ФИФА ]

25-летний нападающий стал главной ударной силой сборной Марокко, добравшейся до четвертьфинала. Сайбари из-за травмы не смог принять участие в матче с Францией (0:2), и атака марокканцев сильно потеряла в остроте. Всего в пяти матчах на ЧМ нападающий забил трижды.

Сайбари долго шел к успеху, пережив множество драматичных моментов с самого детства. Мальчик родился с врожденной деформацией обеих стоп — вообще, чудо, что он стал футболистом. В юности по мере взросления Исмаэль резко стал набирать вес, и в юношеской команде «Андерлехта» с ним не захотели возиться.

Шесть лет назад Сайбари оказался в системе ПСВ, а уже по ходу чемпионата «Бавария» оформила трансфер марокканца за внушительные €50 млн.

Мостафа Зико (Египет)

Фото: [ ФИФА ]

29-летний вингер всю карьеру провел в клубах из Египта. В сборную страны он попал перед самым чемпионатом мира. Товарищеский матч в конце мая с Россией (1:0) стал для него дебютным за национальную команду — Зико (настоящее имя Мостафа Мохамед Заки, Зико — прозвище в честь легендарного бразильца) сразу забил. Тренер Хоссам Хассан решил довериться находящемуся в отличной форме игроку.

На ЧМ Мостафа помог одержать важнейшую победу над Новой Зеландией (3:1) в группе — забил сам и ассистировал Мохамеду Салаху. В 1/8 финала с Аргентиной Зико забил два красивых и очень похожих гола в быстрых контратаках, вот только первый из них отменили, а в концовке команда Лионеля Месси устроила невероятный камбэк.

Теперь акции футболиста наверняка вырастут, и им могут заинтересоваться клубы из Европы.

Йоан Манзамби (Швейцария)

Фото: [ ФИФА ]

20-летний полузащитник вышел на замену в матче с Боснией и Герцеговиной (4:1) и перевернул игру дублем. В матче с Канадой (2:1) Манзамби был уже в старте и сделал игру голом и передачей. В первом матче плей-офф с Алжиром (2:0) отметился ассистом, но получил ушиб колена. В следующих играх Швейцарии его очень не хватало. Это крепкая европейская сборная, а Манзамби придавал ее игре яркости.

Уже по ходу чемпионата за полузащитника включились в борьбу «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Победили бирмингемцы, выложившие за Манзамби €60 млн плюс бонусы. Это рекордный трансфер в истории предыдущего клуба швейцарца «Фрайбурга».

Пау Кубарси (Испания)

Фото: [ ФИФА ]

К 19 годам Пау Кубарси стал основным центральным защитником «Барселоны», а Луис де Ла Фуэнте не побоялся включить его в состав сборной на большом международном турнире, и Кубарси отыграл все восемь матчей без замен.

За эти восемь матчей Испания пропустила только один мяч, и в этом достижении огромная заслуга не только голкипера Унаи Симона, но и всей команды. Кроме того, Кубарси прекрасно начинал атаки точными передачами.

В финале с Аргентиной (1:0) за фол против Кубарси красную карточку получил Энцо Фернандес, что во многом предопределило исход матча. В итоге Кубарси был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира — и это при том, что в Испании есть Ламин Ямаль.