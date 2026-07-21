Тревога в Красносельском районе: в Петербурге второй день ищут шестилетнюю девочку

ТАСС: в Санкт-Петербурге с 20 июля разыскивают девочку в фиолетовой одежде

Общество

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пропала шестилетняя девочка. Ее местоположение остается неизвестным с 20 июля. К поискам ребенка подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», пишет ТАСС.

Приметы и ориентировка

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Санкт-Петербурга опубликовал ориентировку с приметами пропавшего ребенка:

  • Возраст: 6 лет;
  • Дата исчезновения: 20 июля 2026 года;
  • Место исчезновения: Красносельский район Санкт-Петербурга;
  • Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза;
  • Одежда на момент исчезновения: фиолетовая кофта, фиолетовые лосины, светлые кроссовки.

Организация поисков

Волонтеры отряда и сотрудники правоохранительных органов распространяют информацию в социальных сетях и организуют поисковые мероприятия на территории района. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят незамедлительно сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» (8-800-700-54-52) или по номеру 112.

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