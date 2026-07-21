«Бог хаоса» пролетит рядом с Землей: астероид Апофис увидят миллиарды людей

Астероид Апофис, получивший прозвище «Бог хаоса», 13 апреля 2029 года пролетит необычно близко к Земле, пишет Daily Mail. Согласно новым картам, представленным на семинаре Apophis T-3 Years в Италии, увидеть его невооруженным глазом смогут до 90% жителей планеты.

В ближайшей точке астероид 99942 Apophis пройдет примерно в 30,6 тыс. км от поверхности Земли — ближе орбит некоторых геосинхронных спутников. Камень шириной около 450 м не будет светиться сам, как метеор, а станет заметен за счет отраженного солнечного света.

По расчетам, лучше всего Апофис будет виден около 20:35 по Гринвичу: он будет похож на яркую звезду, медленно движущуюся по небу. В зоне наблюдения окажутся Азия, Австралия, часть Южной Америки, Северная Африка и Европа.

Профессор Ричард Бинзел из Массачусетского технологического института подчеркивает: риска столкновения с Землей нет. После открытия в 2004 году Апофис считался потенциально опасным объектом, но уточненные расчеты свели вероятность удара в ближайшие 100 лет к нулю.

Для ученых пролет поблизости от планеты станет редкой возможностью изучить состав, форму и траекторию астероида. Эти данные могут пригодиться, если в будущем Земле действительно придется отклонять опасный космический объект.